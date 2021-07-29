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Будет круто - Дмитрий Месхиев о возрождении фестиваля Crescendo

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев назвал чрезвычайно радостной новость о возрождении музыкального фестиваля Crescendo в Пскове. Об этом с пресс-конференции, посвященной XXVIII Пушкинскому театральному фестивалю и фестивалю Crescendo, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, это будет однодневная история, - отметил он. - Но это будет концерт Дениса Мацуева с участием приглашенных им музыкантов и псковской филармонии. Если звезды сойдутся положительно, он станет ежегодным».

Организаторы напомнили, что вход будет бесплатным для всех, кто успеет взять пригласительные.

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что театр помогает организовывать фестиваль, который состоится благодаря поддержке первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и его договоренностям, а также благотворительном фонду.

«Будет очень круто, - заверил художественный руководитель Псковского театра драмы. - Я рад, что возродится Crescendo. Зеленый театр сможет вместить 1020 человек в условиях 50-процентной рассадки».