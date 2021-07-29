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Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля

Уличный спектакль Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви», который покажут 2 и 3 сентября в Псковском кремле в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, смогут посмотреть в общей сложности 800 человек. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, которая прошла в Псковском театре драмы 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в театре давно хотели возобновить показ уличных спектаклей. Эту идею обсуждали и с режиссером Александринского театра Валерием Фокиным, который предложил представить свою постановку «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. По мнению мастера, символично, что спектакль будет показан именно на территории Крома, так как он считает Псков одним из главных городов православия. Кроме того, теплое начало осени позволяет пригласить зрителей на уличную постановку.

Начало спектаклей запланировано на 21.00. Как рассказал Дмитрий Месхиев, именно это время было выбрано по причине того, что в этот час вечереет, наступает закат. Спектакль будет длиться полтора часа. Зрители могут не бояться капризов погоды: для каждого будет приготовлен дождевик.

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Кроме того, 9 и 10 сентября зрители увидят спектакль Семена Серзина «Я шагаю по Москве» - постановку-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. Этот спектакль будет показан во дворе театра - таким было условие, поставленное самим режиссером, он сам выбрал данную локацию.

Кроме того, в программе фестиваля - спектакль «Смерть Тарелкина», уже знакомый псковскому зрителю, и новая постановка Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», премьера которой состоится 20 августа в буфете драмтеатра.