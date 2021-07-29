Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто получил главный приз?
Невский в Кремле: как это было
«Псковить» - новое слово от Гоши Куценко
Тренинг, полезный каждому
«Другое искусство» в Пскове
«Вечный свет» - спецприз для фильма о 6-й роте
ещё Фестивали 29.07.2021 23:262 ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского 18.08.2021 17:400 Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля 18.08.2021 15:530 Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове 18.08.2021 15:230 XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень — комитет по культуре 18.08.2021 15:050 «Театр ненормативной пластики» выступит в Пскове 18.08.2021 14:110 Гвоздем XXVIII Пушкинского театрального фестиваля станет спектакль в Кремле
Сцена / Фестивали

Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля

18.08.2021 17:40|ПсковКомментариев: 0

Уличный спектакль Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви», который покажут 2 и 3 сентября в Псковском кремле в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, смогут посмотреть в общей сложности 800 человек. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, которая прошла в Псковском театре драмы 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в театре давно хотели возобновить показ уличных спектаклей. Эту идею обсуждали и с режиссером Александринского театра Валерием Фокиным, который предложил представить свою постановку «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. По мнению мастера, символично, что спектакль будет показан именно на территории Крома, так как он считает Псков одним из главных городов православия. Кроме того, теплое начало осени позволяет пригласить зрителей на уличную постановку.

Начало спектаклей запланировано на 21.00. Как рассказал Дмитрий Месхиев, именно это время было выбрано по причине того, что в этот час вечереет, наступает закат. Спектакль будет длиться полтора часа. Зрители могут не бояться капризов погоды: для каждого будет приготовлен дождевик.

Кроме того, 9 и 10 сентября зрители увидят спектакль Семена Серзина «Я шагаю по Москве» - постановку-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. Этот спектакль будет показан во дворе театра - таким было условие, поставленное самим режиссером, он сам выбрал данную локацию.

Кроме того, в программе фестиваля - спектакль «Смерть Тарелкина», уже знакомый псковскому зрителю, и новая постановка Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», премьера которой состоится 20 августа в буфете драмтеатра.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
18.08.2021, 17:400 Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля 18.08.2021, 17:050 Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский 18.08.2021, 16:230 Филармонии требуется капитальный ремонт — Николай Хондзинский 18.08.2021, 15:530 Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове
18.08.2021, 15:290 «Собственной персоной»: Николай Хондзинский о музыкальных вкусах псковичей и губернаторском оркестре. ВИДЕО 18.08.2021, 15:260 Главный дирижер псковской филармонии проанонсировал проекты будущего сезона 18.08.2021, 15:230 XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень — комитет по культуре 18.08.2021, 15:050 «Театр ненормативной пластики» выступит в Пскове
18.08.2021, 14:421 Николай Хондзинский рассказал, что ждет псковичей во время «Ночи в башне» 18.08.2021, 14:110 Гвоздем XXVIII Пушкинского театрального фестиваля станет спектакль в Кремле 18.08.2021, 13:560 Дмитрий Месхиев выпустит вторую часть спектакля «Постой, паровоз!» 18.08.2021, 13:420 Будет круто - Дмитрий Месхиев о возрождении фестиваля Crescendo
18.08.2021, 13:330 Местами было жарко — Николай Хондзинский о прошедшем сезоне в филармонии 18.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Николаем Хондзинским 18.08.2021, 08:000 Псковский театр драмы внес изменения в афишу августа 17.08.2021, 11:440 Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Музыка на воде» в Пскове
17.08.2021, 07:155 Фестиваль Crescendo возвращается в Псков 16.08.2021, 11:470 Организаторы озвучили новую дату проведения фольклорного фестиваля в Усвятском районе 14.08.2021, 12:204 Больше десяти премьер выпустит Псковский драмтеатр в новом сезоне 13.08.2021, 17:313 Два новых артиста появились в труппе Псковского театра драмы
13.08.2021, 16:451 Две известные певицы дадут концерты в Псковской области в конце августа 13.08.2021, 15:181 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на сентябрь 13.08.2021, 13:290 Псковская филармония открывает цикл лекций о классической музыке 12.08.2021, 14:072 Праздничные мероприятия в честь 1000-летия Усвят пройдут в конце августа
11.08.2021, 13:012 Фестиваль «Музыка на воде» во второй раз пройдет в Пскове 10.08.2021, 13:000 Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов выступит в Пскове 09.08.2021, 12:250 Ольга Кормухина примет участие в праздничном концерте к 77-летию Псковской области 06.08.2021, 15:260 В новом сезоне псковичи смогут посещать театр за 200 рублей
05.08.2021, 18:000 Касса Псковского театра драмы в августе будет работать ежедневно 05.08.2021, 11:510 Солистка программы «Золото Вены» рассказала о предстоящем концерте в Пскове 03.08.2021, 12:060 Оперный певец Альберт Жалилов: Проект «Золото Вены» - нечто особенное 30.07.2021, 17:490 Директор псковской филармонии анонсировала программу будущего сезона
30.07.2021, 17:040 Известные артисты готовы выступать при 50-процентной загрузке зала - Елизавета Барышникова 30.07.2021, 14:380 Елизавета Барышникова: Мы усилим эффект присутствия зрителя на концерте «Музыка на воде» 30.07.2021, 14:090 «Подстрочник»: Елизавета Барышникова о сюрпризах от областной филармонии. ВИДЕО 30.07.2021, 13:530 Список необычных локаций для концертов филармонии пополнит Варлаамовская башня
30.07.2021, 13:271 Елизавета Барышникова: Празднование 1000-летия Усвят планируется провести в конце августа 30.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 30.07.2021, 08:270 В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей 29.07.2021, 23:262 ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского
29.07.2021, 11:130 Фольклорный фестиваль в Усвятах впервые пройдет у дома Ольги Сергеевой 28.07.2021, 13:550 Центр «Инклюзион» представит на фестивале в Пскове семь спектаклей 28.07.2021, 12:330 Псковский театр кукол представит на 1000-летии Усвят детскую программу 27.07.2021, 14:250 Мария Баянкина: Шедевры творчества барокко мы снова предоставим на суд псковской публике
27.07.2021, 12:210 Пелагея примет участие в праздничном концерте, посвященном 1000-летию Усвят 26.07.2021, 17:070 Спектакль с участием Евгения Миронова покажут на псковском фестивале 26.07.2021, 16:500 Петербургский цирк представит на псковском фестивале два спектакля 26.07.2021, 14:500 На фестивале «Другое искусство» покажут видеоверсию спектакля «Человек, который ушел на Луну»
26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 25.07.2021, 13:330 Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей 24.07.2021, 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино  24.07.2021, 21:000 Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне 
24.07.2021, 20:550 Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира 24.07.2021, 20:490 Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота» 24.07.2021, 19:411 Зрителями и гостями кинофестиваля в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек 24.07.2021, 18:330 Главный приз кинофестиваля в Пскове получил фильм «Тело Христово»
24.07.2021, 09:340 Международный кинофестиваль «Западные ворота» завершится в субботу в Пскове 23.07.2021, 23:383 Псков-Любовь с Гошей Куценко 23.07.2021, 21:441 Концерт Гоши Куценко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2021, 20:300 Псковская паралимпийка сыграла в теннис с Гошей Куценко
23.07.2021, 20:004 «Псковить»: Гоша Куценко придумал новое слово 23.07.2021, 19:252 Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города 23.07.2021, 18:230 Дополнительные показы лазерного шоу в Псковском кремле состоятся 28 и 29 июля 23.07.2021, 17:440 Псковичей приглашают на краткосрочные курсы по актерскому мастерству
23.07.2021, 17:090 Андрей Носков: Художник должен приходить не к частностям, а к обобщениям 23.07.2021, 16:550 Анастасия Мельникова рассказала о фильмах, которые снимались с ее участием в Пскове 23.07.2021, 16:310 Фильм о бойцах 6-й роты показали на кинофестивале «Западные ворота» 23.07.2021, 16:050 Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам
23.07.2021, 16:030 Камера, мотор, золото 23.07.2021, 15:570 Городом мечты назвала Псков актриса Татьяна Колганова 23.07.2021, 15:343 Жюри кинофестиваля «Западные ворота» придется непросто — Сергей Барковский 23.07.2021, 15:120 Кинорежиссер Николай Котяш высказал мнение о псковских зрителях
23.07.2021, 14:462 Андрей Носков пояснил, в чем заключаются проблемы российского кино 23.07.2021, 14:350 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове 23.07.2021, 13:340 Андрей Носков оценил уровень организации кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 23.07.2021, 12:490 Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru