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«Театр ненормативной пластики» выступит в Пскове

Программа XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в этом году будет состоять из двух частей. Первая пройдет со 2 по 12 сентября, вторая, местом действия которой станет Пушкинский театр, – в середине декабря. Об этом сообщили организаторы фестиваля в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в Псковском театре драмы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Разделение программы на две части было обусловлено эпидемиологическими соображениями. «У нас есть надежда, что в большей части театров все привьются, - отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. - Поэтому не получится как на гастролях Астраханского театра, когда выяснилось, что директор приехала в Псков, не зная, что больна COVID-19».

В декабре зрителям фестиваля обещают представить разнообразную программу, в которую войдут спектакль «Барышня-крестьянка» режиссера Кирилла Вытоптова (Российский академический молодежный театр), а также постановка театра «Поиск» из города Лесосибирска - вторая часть спектакля «Мертвые души» (по второму тому поэмы Николая Гоголя).

Ведутся переговоры об участии в фестивале режиссера Яны Туминой с кукольным спектаклем по повести «Нос». Псковскому зрителю Яна Тумина известна по постановке «Сказка о рыбаке и рыбке».

Кроме того, будет продолжена тема Александра Вертинского, затронувшая псковичей, судя по прошлым фестивальным показам. В частности, петербургский «Театр ненормативной пластики» представит зрителям спектакль «Интервью В.» об известном артисте. Постановка примечательна тем, что в ней не звучит ни одного аккорда - лишь монологи артиста.

Добавим, что одним из центральных событий XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в его сентябрьской части станет показ спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Спектакль режиссера Валерия Фокина пройдет 2 и 3 сентября.

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9 и 10 сентября зрители увидят спектакль Семена Серзина «Я шагаю по Москве» - постановку-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. Кроме того, в программе фестиваля - спектакль «Смерть Тарелкина», уже знакомый псковскому зрителю, и новая постановка Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», премьера которой состоится 20 августа в буфете драмтеатра.