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Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове

Выставка главного художника Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус» пройдет с 2 по 12 сентября в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности, исполнительный директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В творчестве многих художников есть сквозные темы. Мы привыкли к тому, что Пушкин - наш все, но Достоевский и Гоголь уже могут с ним конкурировать, - заметила Марина Николаева. - Достоевский воспринимается сейчас как отсылка, персонаж всех происходящих с нами событий, в том числе коронавируса».

По словам исполнительного директора Пушкинского театрального фестиваля, на выставке будут представлены работы Александра Стройло, созданные им в разные периоды творческой деятельности - начиная от 80-х годов до нынешних дней. Экспонаты связаны с его работой в кино, театральных проектах. Также зрители увидят эскизы к спектаклям, произведения последних полутора пандемийных лет и уникальные книги, в том числе рукодельные.

«Ко всем экспонатам сделана документация, можно будет познакомиться с ними, - отметила Марина Николаева. - Вы увидите много необычных экспонатов».