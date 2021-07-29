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XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень — комитет по культуре

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн в ходе пресс-конференции 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что региональный комитет по культуре остается в числе учредителей этого события, весьма значимого для жизни области, и отметил, что новые форматы и находки фестиваля, в числе которых создание уличных постановок, - результат усилий Псковского театра драмы, который не так давно стал частью Александринского театра.

«Надеемся, афиша найдет отклик у псковичей и гостей», - заметил чиновник.

Добавим, что одним из центральных событий XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в его сентябрьской части станет показ спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Спектакль режиссера Валерия Фокина пройдет 2 и 3 сентября.

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9 и 10 сентября зрители увидят спектакль Семена Серзина «Я шагаю по Москве» - постановку-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. Кроме того, в программе фестиваля - спектакль «Смерть Тарелкина», уже знакомый псковскому зрителю, и новая постановка Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», премьера которой состоится 20 августа в буфете драмтеатра.