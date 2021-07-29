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Второй день фестиваля «Музыка на воде» пройдет с участием приглашенных солистов

Фестиваль «Музыка на воде» 21 августа продолжит концертная программа с участием губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашенных солистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На псковскую сцену выйдут лауреат международного конкурса, солист театра «Новая Опера» Станислав Мостовой (тенор) и лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Подольской филармонии Дарья Вуйчик (сопрано).

В программе второго концерта – европейская и русская классика XIX-XX веков с именами Россини, Пуччини, Брамса и Прокофьева.

На концерте прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер, вокальные и оркестровые сочинения, среди которых знаменитое «Испанское болеро» о красавицах Кадиса, прекрасная «Влтава», воспевающая главную реку Чехии, и глубокий, завораживающий «Вокализ» Рахманинова, где звучит голос души, поднимающийся в небеса, рассказали в ТКД.

Станислав Мостовой обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Центре оперного пения Галины Вишневской. Он - лауреат IV Международного конкурса оперных певцов Галины Вишневской в Москве.

В репертуаре певца – теноровые партии в операх Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Моцарта, Беллини, Верди и других композиторов. В составе труппы Большого театра гастролировал в Австрии, США, Гонконге, Китае, Франции, Испании. С 2019 года – солист театра «Новая опера» и приглашенный солист Большого театра.

Дарья Вуйчик - лауреат премии правительства Москвы и премии губернатора Московской области. Выпускница РАТИ-ГИТИС, мастерская Дмитрия Бертмана, педагог – народный артист России Герард Васильев. Дарья Вуйчик - лауреат Международных конкурсов «Открытая Европа», итальянской оперы «Competizione dell’ Opera» и молодых артистов оперетты «Оперетта Land».

«Оба вокалиста обладают прекрасной вокальной техникой. Тонкий музыкальный вкус, актерское мастерство позволяют им с безупречной точностью и внутренней свободой исполнять различные оперные партии и камерные произведения композиторов разных эпох», - оценили в ТКД.

Концерты фестиваля «Музыка на воде» рассчитаны на самую широкую аудиторию. Цена на билеты 200 рублей в секторе «Б», где зрители могут расположиться на принесенных с собой пледах, одеялах и складных стульях, чуть дороже в секторе «А», где зрители располагаются на пуфах, также есть небольшое количество мест на понтоне - это будет самая комфортная зона, напомнили в ТКД.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.