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Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября

3 сентября в Зеленом театре Пскова состоится большой концерт известного пианиста Дениса Мацуева. Концерт будет знаменовать возвращение фестиваля Crescendo, который снова будет проходить в Пскове ежегодно. Пригласительные билеты на фестиваль будут выдаваться в кассе Псковского драмтеатра 22 и 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Концерт знаменитого пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пройдет в Зеленом театре 3 сентября в 18.00. Известный музыкант поднимется на одну сцену с симфоническим оркестром Псковской области и детьми-лауреатами музыкальных конкурсов – Елисеем Мысиным (фортепиано), Анастасией Тюриной (балалайка) и Даниилом Тюриным (фортепиано).

Благодаря партнеру фестиваля – компании Yamaha Music – на сцене будет звучать большой концертный рояль Yamaha CFX. Этот флагманский инструмент – вершина творчества мастеров Yamaha, обладает бесконечной палитрой звуковых оттенков, богатым тембром и исключительно мощным басом. Он воплотил в себе более чем вековой опыт, передаваемый из поколения в поколение, и лучшие мировые традиции в создании концертных роялей.

Более тысячи зрителей смогут посетить концерт бесплатно. Количество мест соответствует 50-процентной рассадке зрителей.