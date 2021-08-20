Псковский губернатор назвал фестиваль «Музыка на воде» знаковым мероприятием региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отозвался о фестивале «Музыка на воде» как о знаковом мероприятии региона. Об этом он сообщил в Instagram.
«Два дня у стен Мирожского монастыря в Дендропарке псковичи и гости города наслаждаются замечательной музыкой и видом на фонтан, отдыхая на берегу Утиного пруда», - отметил глава региона.
Михаил Ведерников добавил, что фестиваль фестиваль объединяет любителей классической музыки, почитателей нашего симфонического оркестра и тех, кто хочет легко и приятно провести время уже второй год подряд.