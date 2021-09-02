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Два входа для зрителей будут работать в Зеленом театре на фестивале «Крещендо»

3 сентября для псковичей будут работать два входа в Зеленом театре на музыкальном фестивале «Крещендо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба регионального академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Два входа организуют с улиц Свердлова и Кузнецкой. Рассадка зрителей начнется с 17:20. Само мероприятие начнется в 18:00. Организаторы напомнили, что главным солистом фестиваля станет известный пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Гостей мероприятия просят теплее одеваться для комфортного пребывания на трибунах.