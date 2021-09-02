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Денис Мацуев: Мы скучали по вам

Сегодня в Зелёном театре Пскова проходит большой концерт, знаменующий возвращение в регион фестиваля «Crescendo».

Открывая встречу со слушателями, знаменитый пианист Денис Мацуев напомнил, что фестиваль был придуман именно на Псковской земле, после концерта, приуроченного к празднованию 1100-летия города Пскова.

«Каждый год на нашей гастрольной карте фестиваль был законом, мы это помнили и "варились" в его уникальной атмосфере, мы скучали по вам, - сказал Денис Мацуев. - «Crescendo» — это семья, уникальная атмосфера на концертах и за кулисами».

Пианист поблагодарил Андрея Турчака за содействие в возвращении фестиваля на Псковщину. Он сообщил, что отныне фестиваль будет проходить в прежнем трехдневном формате, включающем не только концерты классической музыки, но также джаз и мастер-классы. «Жизнь продолжается», — подчеркнул Денис Мацуев.