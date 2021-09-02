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Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня

Музыкальный фестиваль лучших представителей молодого поколения российских музыкантов Crescendo после четырехлетнего перерыва вернулся в Псков. В следующем году его планируют снова сделать трехдневным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

3 сентября в Зеленом театре прошел гала-концерт с участием известного пианиста Дениса Мацуева.

В приветственном слове первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что Crescendo–2021 знаменует возрождение фестиваля в Псковской области.

«Хочу всех поздравить с праздником музыки, с праздником, который возвращается в Псков по прошествии четырех лет. Сегодня у нас снова есть уникальная возможность прикоснуться к высокому искусству, посмотреть наши российские молодые дарования и в очередной раз поприветствовать великого маэстро Дениса Мацуева. Мы с ним договорились, что Crescendo возвращается в Псков и наш фестиваль станет ежегодным», – обратился к зрителям Андрей Турчак.

Денис Мацуев добавил, что именно Псков является родиной фестиваля Crescendo, сегодня ставшего международным брендом и символом новой русской исполнительской школы. «Фестиваль был придуман именно здесь, и каждый год на нашей карте фестиваль Crescendo был законом. Здесь замечательная публика, мы скучали по вам. Наша команда разрастается, молодеет – сегодня вы это услышите. “Крещендо” – это семья, это уникальная атмосфера, которая царит на наших концертах и за кулисами. Сегодня большой праздник, жизнь продолжается!» – обратился музыкант, отметив, что в будущем году фестиваль расширит свою программу.

Концерт 3 сентября прошел при аншлаге (с учетом 50-процентной заполняемости зала в условиях пандемии), зрители встречали и провожали музыкантов длительными овациями. «Для Псковского региона фестиваль "Крещендо" неизменно являлся важнейшим ежегодным событием культурной жизни региона и долгожданным праздником для многочисленных зрителей», - отметили в театре.

Открыла фестиваль увертюра к опере «Псковитянка» Римского-Корсакова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского. Далее солировали юные виртуозы – победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» Елисей Мысин (фортепиано), победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» Анастасия Тюрина (балалайка), лауреат Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Даниил Тюрин (фортепиано). Хедлайнером вечера стал Денис Мацуев – народный артист России, лауреат Государственной премии в области культуры, пианист с мировым именем. Маэстро исполнил концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.