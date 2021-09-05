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Пригласительные на концерт главного военного оркестра России можно получить в кассе филармонии

Цикл масштабных мероприятий «Славься, Русь!», посвященных 800-летию Александра Невского пройдет на территории Псковского кремля 11 и 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках музыкального проекта пройдут два концерта:

11 сентября, в субботу, в 20.00 «Имперский Русский Балет» представит гала-концерт «Шедевры великих хореографов».

12 сентября, в воскресенье, в 20.00 Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и известные солисты: Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева исполнят военные марши, популярную и классическую музыку.

Вход на концерт военного оркестра по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.

Билеты на выступление «Имперского Русского Балета» можно приобрести онлайн.

«Этот коллектив уже знаком псковской публике он неоднократно блистал на сцене филармонии. Все выступления артистов всегда проходили с аншлагами и оставляли самые яркие и незабываемые впечатления!» - отметили в ТКД.

Оба концерта пройдут в северной части Псковского кремля, вход через Святые ворота (Рыбницкая башня) с соблюдением всех мер безопасности.

Проект «Славься, Русь!» реализуется при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре, организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция и областной центр народного творчества.