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Семен Сердин: «Я шагаю по Москве» географически не связан с Москвой

Спектакль «Я шагаю по Москве» не имеет никакой связи с Москвой как с географическим местом. Об этом на пресс-коференции заявил режиссер спектакля Семен Сердин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В нашей стране просветительство достаточно строго регламентировано, однако такая нотка в нашем спектакле есть. Мало кто в нашей стране что-то знает о Геннадии Шпаликове, и мы хотели бы рассказать зрителям об этом человеке», - сказал режиссер. Несмотря на то, что спектакль связывают с «добрыми и милыми» ощущениями, Семен Сердин выразил сомнение по поводу того, что о человеке, который задушил себя шарфом в пьяном бреду, можно сказать что-то доброе и милое.



«Геннадий Шпаликов - герой времени наивных надежд, которые его современники вспоминали позже. Однако мы не стремимся погрузить зрителя в эпоху. В нашем спектакле - безвременье. Ностальгия в данном случае - не ощущение того, как классно было раньше, а ощущение утекающей жизни», - подчеркнул режиссер.



Рассказывая о пространстве спектакля, Семен Сердин пояснил, что этот спектакль уже ставился во на улице в Санкт-Петербурге.



«Вообще наш театр называется невидимым потому что он не находится в классических сценах театра. Наши локации приближенны к жизни. Двор Псковского драмтеатра мне понравился своим уютом закрытого пространства. Кроме того, история нашего спектакля связана с городом и с ощущением воздуха, что тоже важно», - отметил он.



Жанр моноспектакля постановщик выбрал не случайно.



«Я никогда не брался обслуживать артиста, который хотел бы, чтобы ему как-то ставили моноспектакли. Однако в случае со Шпаликовым я понял, что здесь важно тотальное одиночество героя. Если бы перед смертью ему было с кем поговорить, то и исход мог бы быть другим. Это я и хотел показать», - заключил Семен Сердин.