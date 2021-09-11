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Новый фестиваль Николая Хондзинского пройдет в Псковской области в ноябре

Новый фестиваль главного дирижера и художественного руководителя губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского пройдет в ноябре. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В новом сезоне нас ждет немало ярких и интересных проектов. В октябре свое 25-летие отмечает губернаторский симфонический оркестр. В конце ноября состоится новый фестиваль Николая Хондзинского, где будут впервые представлены различные жанры современного искусства. Также запланированы показы шедевра Чайковского – балет "Щелкунчик" – в исполнении Имперского русского балета», - рассказал он.

Кроме того, глава региона рассказал, что театр кукол ввел вечерние спектакли. «Можно всей семьей успеть сходить туда после работы», - добавил он.