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Сцена / Фестивали

Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля

27.09.2021 15:09|ПсковКомментариев: 0

Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля, который стартовал в Пскове в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль в этом году разделен на две части. Со 2 по 12 сентября в программу вошли спектакли приглашенных театров, которые прошли в городском пространстве, – «Блаженная Ксения. История любви» (Александринский театр, Санкт-Петербург) в Псковском кремле и «Я шагаю по Москве» («Невидимый театр», Санкт-Петербург) во дворе театра.

Псковский театр драмы представил зрителям два новых спектакля – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (режиссер – Дмитрий Месхиев) и спектакль «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен). В галерее «ЦЕХ» открылась выставка главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

В театре отметили, что главным событием сентябрьской программы стал уникальный показ спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви», давший старт фестивалю на вечевой площади Псковского кремля.

Второй этап Пушкинского театрального фестиваля запланирован на декабрь. Предполагается, что свои спектакли на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска и других городов.

Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступили Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция региона, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Теги: #театр #псков #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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