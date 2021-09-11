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Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове

Первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского MAGNUM OPUS откроется в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фестиваль пройдет в большом концертном зале Псковской филармонии в 19.00.

Проект соединит в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления, крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней, отметили организаторы.

«Музыка и литература, театр и хореография, живопись и архитектура как синкретический сплав вечных искусств – образ современного мира, раскрываемый в фестивальных программах вне господствующих трендов и конъюнктуры. Мира, в котором Монтеверди и Стравинский, Бах и Рахманинов, Моцарт и Борис Чайковский – наши современники. Представляя персон, – композиторов, балетмейстеров, литераторов, исполнителей, живущих в наши дни, – я руководствовался убеждением, что подлинная новизна возможна лишь там, где открытие художника становится откровением для слушателя и зрителя. MAGNUM OPUS – это самое лучшее на мой взгляд, что есть в современном и вневременном искусстве. Для тех, кто мыслит самостоятельно и талантливо», – рассказал Николай Хондзинский.

«Концерт-открытие фестиваля MAGNUM OPUS перенесет слушателей в 17-18 век, в эпоху немецкого Барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого И. С. Баха – вершины немецкой музыки эпохи Барокко», - отметили в пресс-службе.

Внимание уделят и жанрам многоголосной вокальной музыки – мотету, инструментальному концерту и траурной кантате о смерти как благоприобретении для души «А ты, Даниэль, иди». Концерт завершится первым номером из грандиозных «Страстей по Иоанну» И. С. Баха.

В программе:

Г. Шютц (1585-1672) Двуххорные мотеты.

И. С. Бах (1685-1750) Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 Ми мажор.

Г. Ф. Телеман (1681-1767) Траурная кантата «Du aber Daniel gehe hin».

И. С. Бах Хор «Herr Unser Herrscher» из «Страстей по Иоанну».

Участники:

вокальный ансамбль «ARIELLE» (Москва).

художественный руководитель Эльмира Дадашева.

ансамбль солистов «Камерата Псков».

дирижер Николай Хондзинский.

Солисты:

лауреат международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано).

лауреат многочисленных международных конкурсов Дмитрий Волков (бас).

Дмитрий Коростелев (клавесин).

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрителям напомнили, что лица старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из двух документов: документа/ OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.