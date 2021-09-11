Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове

Первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского MAGNUM OPUS откроется в Пскове 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Фестиваль пройдет в большом концертном зале Псковской филармонии в 19.00.
Проект соединит в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления, крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней, отметили организаторы.
«Концерт-открытие фестиваля MAGNUM OPUS перенесет слушателей в 17-18 век, в эпоху немецкого Барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого И. С. Баха – вершины немецкой музыки эпохи Барокко», - отметили в пресс-службе.
Внимание уделят и жанрам многоголосной вокальной музыки – мотету, инструментальному концерту и траурной кантате о смерти как благоприобретении для души «А ты, Даниэль, иди». Концерт завершится первым номером из грандиозных «Страстей по Иоанну» И. С. Баха.
В программе:
Участники:
Солисты:
Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.
Зрителям напомнили, что лица старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из двух документов: документа/ OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.