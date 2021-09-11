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Фестиваль современного искусства пройдет в псковской филармонии

Первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского «Магнум опус» пройдет в псковской филармонии с 19 ноября по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Театрально-концертной дирекции.

Это большое музыкальное событие пройдет в филармонии впервые, отметили в ТКД.

В программе фестиваля:

19 ноября - концерт-открытие «Магнум опус»;

4 декабря - вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»;

10 декабря - опера «Богема».

По словам организаторов, проект призван соединить в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней.

«Концерт-открытие фестиваля "Магнум опус" перенесет слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого Барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого Баха – вершины немецкой музыки эпохи Барокко», - рассказали в ТКД.

На сцене филармонии выступят вокальный ансамбль «Ариэль» (Москва), ансамбль солистов «Камерата Псков», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), Дмитрий Волков (бас) и Дмитрий Коростелев (клавесин).

Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» продолжит фестивальную программу 4 декабря. Для показа арт-проект «Княжество» (художественный руководитель и хореограф - Константин Семенов) подготовил уникальную программу. Зритель увидит хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях.

«Спектакль "Вариации и квартет", созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать со стилем контемп, но все истории, рассказанные языком танца, объединены огромной любовью к музыке. Спектакль, давший название вечеру, "Тропой иллюзий" на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя, погрузит зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь», - добавили в ТКД.

Заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» 10 декабря. Оперу исполнят солисты театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

«Трогательную историю любви с несчастливым концом, полюбившуюся публике всего мира, прежде всего, благодаря прекрасной музыке Пуччини, воплотят на псковской сцене артисты студенческого театра консерватории. По мнению режиссера Аркадия Гевондова, у них тот же выбор, что и у их ровесников, героев оперы. Это – выбор между бедностью и любовью или возможностью стать великим художником, поэтом. Ответ один – любовь превыше всего», - отметили в ТКД.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, документ или QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.