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Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами

Псковский драмтеатр подготовил видеосюжет о московских гастролях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Актеры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина представили спектакль «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена на сцене Московского ТЮЗа. Новый спектакль псковского театра вошел в конкурсную программу V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Показ прошел в начале ноября при полном аншлаге, отметили в театре.

Видео: Игорь Ефименко

На этот раз в роли Расплюева впервые вышел на сцену сам создатель спектакля, ученик Римаса Туминаса, молодой московский режиссер Хуго Эрикссен.





Добавим, фестиваль «Уроки режиссуры» проходит в Москве с 24 сентября по 13 декабря. В конкурсную программу биеннале «Уроки режиссуры» вошло 13 спектаклей молодых режиссеров. На главных театральных площадках Москвы представляют свои спектакли театры Санкт-Петербурга, Казани, Канска, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы. В состав жюри вошли известные театральные режиссеры Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семен Спивак.