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«В искусстве нет времени»: Николай Хондзинский пригласил псковичей на фестиваль «Магнум Опус»

Первый международный фестиваль современного искусства «Магнум Опус» пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии с 19 ноября по 10 декабря. В преддверии этого большого, музыкального события, мы записали интервью с художественным руководителем фестиваля Николаем Хондзинским, в котором он рассказал о главной идее создания этого проекта, о синтезе разных видов искусств, о создании нового ансамбля солистов «Камерата Псков», о фестивальной программе и многом другом.

- В переводе с латыни magnum opus значит «великая работа», в алхимии это словосочетание обозначало процесс получения философского камня, а также достижение просветленного сознания, слияния духа и материи. Какое понимание в контексте предстоящего фестиваля вам ближе?

- Я думаю, в случае грядущего фестиваля самым главным будет как образ этого словосочетания, так и перевод «великая» или «лучшая» работа. В фестивальной программе, которая состоится в Пскове, представлены величайшие творения авторов прошлого, наряду с выдающимися работами наших современников.

- Проект предполагает соединение в одном пространстве разных видов искусств - музыки и литературы, театра и хореографии, живописи и архитектуры. Как это будет реализовано на практике, в программе фестиваля?

- Псковская часть программы фестиваля включает в себя три крупных проекта: 19 ноября концерт «Шютц. Телеман. Бах», в котором нашими гостями станут вокальный ансамбль «Ариэль» из Москвы, заслуживший в профессиональных кругах высокую творческую репутацию, а так же известный московский клавесинист Дмитрий Коростелев, который будет солировать в баховском концерте, а в остальной части программы исполнять на клавесине партию континуо. К слову сказать, изумительные мотеты Шютца, которые прозвучат в исполнении «Ариэль» в начале концерта, через неделю будут исполнены ансамблем в Московском международном доме музыки под управлением известного немецкого маэстро Фридера Берниуса. Специально для этого концерта был создан, на базе Губернаторского оркестра, ансамбль солистов «Камерата Псков». Я вижу большое будущее у нового ансамбля в исполнении разной камерной и, конечно же, барочной музыки.

Вторым событием фестиваля - 4 декабря - станет вечер современной хореографии, к нам приедут артисты московской арт-платформы «Княжество». Все мы знаем, как любят псковичи и наши гости классический балет, еще свежи в памяти недавние овации и оглушительный успех «Лебединого озера». В этот раз мы приготовили нечто совсем новое и интересное - вечер, в котором один из ведущих современных хореографов Константин Семенов, лауреат множества премий и наград, победитель конкурса «Контекст» Дианы Вишневой, основатель и идейный вдохновитель арт-платформы «Княжество», представит нашим зрителям ряд своих постановок. Одна из них - «Тропой иллюзий», которая и легла в название программы вечера, была только что с успехом показана на сцене Александринского театра в Петербурге.

Третий проект фестиваля 10 декабря: копродукция псковской филармонии и Санкт-Петербургской консерватории. Мы представим нашим зрителям невероятно красивую и трогательную оперу Джакомо Пуччини «Богема». Спектакль будет предварен бесплатной лекцией Элины Андриановой «Как слушать ‘’Богему’’. Инструкция», которая состоится в БКЗ 8 декабря.

В рамках фестиваля, 20 ноября в Большом зале филармонии состоится презентация только что изданной новой книги нашего удивительного современника, загадочного датского писателя Питера Хега. Книга издана Петербургским издательством «Симпозиум», и особо хочу отметить, это будет первая презентация новой книги, и она состоится именно у нас.

Не все задуманные проекты удалось воплотить в этот раз - это касается, в первую очередь, фотовыставки. Но, в целом, программа фестиваля насыщена яркими событиями и замечательной музыкой.

- Первый концерт фестиваля будет посвящен творчеству композиторов барокко. Почему именно он открывает фестиваль современного искусства? Что вы вкладываете в понятие современности? Идет ли речь о современном прочтении классики?

- Безусловно, в концерте-открытии фестиваля легко считывается некий вызов: фестиваль современного искусства, который открывается музыкой, написанной более чем 250 лет назад. Является ли музыка Баха современной или она устарела? Являются ли современными скульптуры Микеланджело или гравюры Дюрера? И таких вопросов можно задать множество: ведь не устаревает красота и совершенство, как и не становятся устаревшими подлинные произведения искусства. В искусстве нет времени, и услышать, и увидеть этот удивительный факт, убедиться в этом самостоятельно я и приглашаю псковичей.

Программа Первого международного фестиваля современного искусства:

19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS

4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий»

10 декабря опера «Богема»

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области