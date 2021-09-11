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Псковичам предлагают погрузиться в пространство мифологии северных народов

Театр коренных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет свой спектакль в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Хуума» ставит фронтмен фестиваля «Потапов-фест» Сергей Попов. Представление основывается на пьесе Сергея Ермолаева (Сиэна Екера).

«Хуума — духовный посредник между мирами богов и людей, воплощенный в стаде оленей. В пьесе современного якутского драматурга раскрываются образы национальной мифологии эвенов — одного из коренных народов Якутии, на священных землях которых и можно встретить Хууму. Именно там разворачивается действие спектакля», - рассказали в театре.

По сюжету старик-эвен, молодой якут и немая девушка находят тело покончившего с собой русского зэка-беглеца. Так для молодого якута наступает пора гибельных испытаний с последующим возрождением.

Как отмечается, спектакль будет включать в себя сцены народных и современных танцев, вариаций на тему эвенского сээдье. Постановка заинтересует поклонников пластического театра и зрителей, готовых погрузиться в пространство мифологии северных народов.

Представление пройдет на якутском языке с синхронным аудиопереводом.

«Гулун» покажет свой спектакль на большой сцене Псковского театра драмы один раз — 28 ноября в 19:00.

Билеты можно купить на официальном сайте.

Кроме того, ансамбль народов Севера того же театра познакомит псковскую публику с самобытной культурой — ритуальными танцами, завораживающими звуками древних музыкальных инструментов, горловым пением якутов.

Концерт «Моя любимая Родина. Пробуждение» пройдет на большой сцене Псковского театра драмы 29 ноября в 20:00.

Напомним, «Потапов-фест» продолжится с 26 ноября по 1 декабря. Это уникальный фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова, который проводится в Псковском театре драмы. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства фестиваль затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию.

С афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами мероприятия выступили региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).