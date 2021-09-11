Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
современное искусство в пскове
афиша театра ноябрь
балет для детей
острожно, «магазин»!
тарелкин в москве
юбилей оркестра
ещё Фестивали 11.09.2021 11:440 Пьянящий воздух свободы 18.11.2021 15:220 Псковичам предлагают погрузиться в пространство мифологии северных народов 18.11.2021 14:381 Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове 16.11.2021 17:522 Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене театра 16.11.2021 13:060 «В искусстве нет времени»: Николай Хондзинский пригласил псковичей на фестиваль «Магнум Опус» 15.11.2021 13:011 Псковский драмтеатр подготовил гайд по «Потапов-фесту»
Сцена / Фестивали

Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове

18.11.2021 14:38|ПсковКомментариев: 1

Первый международный фестиваль современного искусства «Магнум опус» пройдет в Пскове с 19 ноября по 10 декабря под руководством Николая Ходзинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции Псковской области.

19 ноября в 19:00 состоится концерт-открытие «Магнум опус».

Во время концерта прозвучат следующие произведения:

  • Генрих Шютц (1585-1672) - «Двуххорные мотеты»,
  • Иоганн Бах (1685-1750) - «Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 Ми мажор»,
  • Георг Телеман (1681-1767) - «Траурная кантата "Du aber Daniel gehe hin"»,
  • Иоганн Бах (1685-1750) - «Хор "Herr Unser Herrscher" из "Страстей по Иоанну"».

Участниками концерта станут вокальный ансамбль «Ариэль» (Москва) под руководством Эльмиры Дадашевой и ансамбль солистов «Камерата Псков» (дирижер - Николай Хондзинский).

Солистами выступят лауреат международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), лауреат многочисленных международных конкурсов Дмитрий Волков (бас), а также клавесинист Дмитрий Коростелев.

20 ноября в 18:00 состоится презентация книги Питера Хега «Твоими глазами»

Питер Хег - датский писатель, чьи книги переведены более чем на тридцать мировых языков и выходят миллионными тиражами.

«Твоими глазами» (2018) — последний на сегодня роман знаменитого датского писателя. Как обычно, категорически не похожий на все остальные, отметили в ТКД.

«Первая попытка самоубийства Симону не удалась. Его лучший друг, по имени Питер, уговаривает директора непонятного медицинского учреждения — института нейровизуализации — заняться Симоном. В качестве расходного материала для этого требуется сознание врача, пациента и его друга. Эксперименты уводят всех троих в их детство, в огромную пивную бочку, к сиреневой ящерице на стене детского сада, к проникновению в чужие сны и постепенному и непростому возвращению их собственной памяти…», - говорится в аннотации к книге.

Роман вышел в издательстве «Симпозиум». Ведущим презентации станет директор издательства Александр Кононов.

Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

4 декабря псковичи могут посетить вечер современной хореографии «Тропой иллюзий».

Для этого показа, арт-проект «Княжество» (художественный руководитель и хореограф Константин Семенов) подготовил уникальную программу. Зрителю представят хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать с контемпом, но все истории, рассказанные языком танца, объединяет огромная любовь к музыке, отметили в ТКД.

«Спектакль, давший название вечеру, "Тропой иллюзий" на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя, погружает зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь», - добавили в ТКД.

8 декабря в 19:00 состоится лекция Элины Андриановой «Как слушать "Богему": инструкция»

«Богема» Джакомо Пуччини впервые прозвучала 125 лет назад и с тех пор неизменно возглавляет мировые рейтинги самых популярных опер. Ее же зачастую советуют послушать тем, кто только присматривается к музыкальному театру.

Вместе с Элиной Андриановой зрители пройдут «Богему» сцену за сценой и попробуют разобраться, как устроена опера, а также на что стоит обратить внимание в музыке. Также речь пойдет о том, кем был композитор Джакомо Пуччини, почему «Богема» — совсем не типичная его опера, а скорее, наоборот, и какие смыслы мы можем расшифровать в этом произведении сегодня.

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

10 декабря в 19:00 заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

«Трогательную историю любви с несчастливым концом, полюбившуюся публике всего мира, прежде всего, благодаря прекрасной музыке Пуччини, воплотят на псковской сцене артисты студенческого театра консерватории. По мнению режиссера Аркадия Гевондова, у них тот же выбор, что и у их ровесников, героев оперы. Это – выбор между бедностью и любовью или возможностью стать великим художником, поэтом. Ответ один – любовь превыше всего», - рассказали в ТКД.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа или QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Теги: #ТКД #филармония #оркестр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
18.11.2021, 15:220 Псковичам предлагают погрузиться в пространство мифологии северных народов 18.11.2021, 14:381 Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове 17.11.2021, 13:121 Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр 16.11.2021, 17:522 Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене театра
16.11.2021, 13:060 «В искусстве нет времени»: Николай Хондзинский пригласил псковичей на фестиваль «Магнум Опус» 15.11.2021, 21:140 Назван актерский состав премьерного спектакля «Зойкина квартира» в Псковском драмтеатре 15.11.2021, 17:330 Более 10 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту» 15.11.2021, 14:532 «Лебединое озеро» на сцене псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.11.2021, 13:011 Псковский драмтеатр подготовил гайд по «Потапов-фесту» 12.11.2021, 18:402 Елизавета Барышникова пригласила псковичей на 25-летие Губернаторского симфонического оркестра 12.11.2021, 17:291 Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19 12.11.2021, 16:562 Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура
12.11.2021, 16:086 Елизавета Барышникова: Нужны очень серьезные вложения в Губернаторский оркестр 12.11.2021, 15:300 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? ВИДЕО 12.11.2021, 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке 12.11.2021, 14:151 Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова
11.11.2021, 16:541 ПЛН-ТВ: Выставка-инсталляция «Корень» в Пскове 11.11.2021, 14:320 Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами 11.11.2021, 11:190 Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях 10.11.2021, 13:200 Псковичам предлагают посетить балет «Лебединое озеро» по «Пушкинской карте»
10.11.2021, 11:470 Псковский театр кукол опубликовал ноябрьскую афишу и новые условия посещения спектаклей 09.11.2021, 17:520 Выставка-инсталляция «Корень» открылась в Пскове 09.11.2021, 16:231 Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей 09.11.2021, 11:390 Фестиваль современного искусства пройдет в псковской филармонии
08.11.2021, 13:515 Псковичам с ранимой психикой рекомендовали не смотреть спектакль «Магазин» 08.11.2021, 13:090 Балетную классику для детей представят в псковской филармонии 06.11.2021, 13:560 Французская художница презентует свой новый проект в Пскове 04.11.2021, 18:160 Фильмы «якутского Тарантино» бесплатно покажут на фестивале в Пскове
03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве 02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове
01.11.2021, 13:320 Имперский русский балет представит в Пскове «Лебединое озеро» 01.11.2021, 11:230 Показы псковского бэби-спектакля прошли в Москве 28.10.2021, 15:300 Псковский драмтеатр выступит на двух фестивалях в Москве 26.10.2021, 15:001 Кинокритик раскроет псковичам секрет популярности «Игры в кальмара»
25.10.2021, 20:070 Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ 22.10.2021, 18:490 Псковский театр скорректировал свой репертуар из-за ограничений 21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии
20.10.2021, 14:141 Дамы, короли и черти 20.10.2021, 13:010 Показ спектакля «Шаганэ. Тайна поэта» состоялся в Пскове. ФОТО 20.10.2021, 11:342 Смешно ли тебе, зритель, смешно ли тебе, псковский? 19.10.2021, 17:120 Октябрьские спектакли псковского театра кукол отменили
19.10.2021, 13:090 Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии 18.10.2021, 18:050 В псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Пленные духи» 15.10.2021, 19:150 Выставка петербургского художника «Из пункта А в пункт Б» открылась в Пскове 15.10.2021, 16:130 Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене
14.10.2021, 16:130 Скорректированную афишу представила псковская филармония 13.10.2021, 17:020 Псковский драмтеатр предложил спектакли для просмотра по «Пушкинской карте» 12.10.2021, 16:250 Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» покажут в Пскове 12.10.2021, 14:420 Выставка петербургского художника-графика откроется в Пскове
11.10.2021, 16:445 Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра 11.10.2021, 15:371 Псковский драмтеатр скорректировал репертуар 07.10.2021, 16:430 Французские актеры могут выйти на сцену псковского театра летом 2022 года 07.10.2021, 12:064 В псковском театре пройдет премьера ироничной комедии
06.10.2021, 16:440 Кинокомпании по заявке смогут вернуть часть денег за съемки в Псковской области 06.10.2021, 16:320 На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам 06.10.2021, 14:470 «Подстрочник»: Как пародия превращается в философию? ВИДЕО 06.10.2021, 14:161 «Пленные духи» вызвали истерику у первых зрителей в Пскове
06.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 05.10.2021, 15:050 Прощание с Миррой Горской пройдет на кладбище «Орлецы-2» 6 октября 04.10.2021, 11:192 Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская 02.10.2021, 12:404 Псковичи отметили День музыки концертом в честь Арно Бабаджаняна
01.10.2021, 15:500 Псковский драмтеатр представил скорректированный репертуар 01.10.2021, 12:532 Все концерты псковской филармонии и спектакли театра кукол на следующей неделе отменили 30.09.2021, 16:520 Спектакль для младших школьников появится в Псковском театре драмы 30.09.2021, 08:370 Труппа псковского театра представит новый спектакль на фестивале в Москве
29.09.2021, 17:430 Подарить учителям поход в театр предлагают псковичам 28.09.2021, 21:425 «Только лучшее»: шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО 28.09.2021, 13:030 Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове 27.09.2021, 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове
27.09.2021, 15:090 Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля 25.09.2021, 17:400 Новый фестиваль Николая Хондзинского пройдет в Псковской области в ноябре 24.09.2021, 19:301 Балетмейстер красноярского ансамбля танца рассказала, чем артисты покорят псковского зрителя 24.09.2021, 19:051 Красноярский ансамбль танца Сибири покажет в Пскове четыре новые постановки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru