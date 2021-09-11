Сцена / Фестивали

Опубликована программа фестиваля современного искусства в Пскове

Первый международный фестиваль современного искусства «Магнум опус» пройдет в Пскове с 19 ноября по 10 декабря под руководством Николая Ходзинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции Псковской области.

19 ноября в 19:00 состоится концерт-открытие «Магнум опус».

Во время концерта прозвучат следующие произведения:

Генрих Шютц (1585-1672) - «Двуххорные мотеты»,

Иоганн Бах (1685-1750) - «Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 Ми мажор»,

Георг Телеман (1681-1767) - «Траурная кантата "Du aber Daniel gehe hin"»,

Иоганн Бах (1685-1750) - «Хор "Herr Unser Herrscher" из "Страстей по Иоанну"».

Участниками концерта станут вокальный ансамбль «Ариэль» (Москва) под руководством Эльмиры Дадашевой и ансамбль солистов «Камерата Псков» (дирижер - Николай Хондзинский).

Солистами выступят лауреат международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), лауреат многочисленных международных конкурсов Дмитрий Волков (бас), а также клавесинист Дмитрий Коростелев.

20 ноября в 18:00 состоится презентация книги Питера Хега «Твоими глазами»

Питер Хег - датский писатель, чьи книги переведены более чем на тридцать мировых языков и выходят миллионными тиражами.

«Твоими глазами» (2018) — последний на сегодня роман знаменитого датского писателя. Как обычно, категорически не похожий на все остальные, отметили в ТКД.

«Первая попытка самоубийства Симону не удалась. Его лучший друг, по имени Питер, уговаривает директора непонятного медицинского учреждения — института нейровизуализации — заняться Симоном. В качестве расходного материала для этого требуется сознание врача, пациента и его друга. Эксперименты уводят всех троих в их детство, в огромную пивную бочку, к сиреневой ящерице на стене детского сада, к проникновению в чужие сны и постепенному и непростому возвращению их собственной памяти…», - говорится в аннотации к книге.

Роман вышел в издательстве «Симпозиум». Ведущим презентации станет директор издательства Александр Кононов.

Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

4 декабря псковичи могут посетить вечер современной хореографии «Тропой иллюзий».

Для этого показа, арт-проект «Княжество» (художественный руководитель и хореограф Константин Семенов) подготовил уникальную программу. Зрителю представят хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета с использованием техники танца на пуантах, будет соседствовать с контемпом, но все истории, рассказанные языком танца, объединяет огромная любовь к музыке, отметили в ТКД.

«Спектакль, давший название вечеру, "Тропой иллюзий" на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя, погружает зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь», - добавили в ТКД.

8 декабря в 19:00 состоится лекция Элины Андриановой «Как слушать "Богему": инструкция»

«Богема» Джакомо Пуччини впервые прозвучала 125 лет назад и с тех пор неизменно возглавляет мировые рейтинги самых популярных опер. Ее же зачастую советуют послушать тем, кто только присматривается к музыкальному театру.

Вместе с Элиной Андриановой зрители пройдут «Богему» сцену за сценой и попробуют разобраться, как устроена опера, а также на что стоит обратить внимание в музыке. Также речь пойдет о том, кем был композитор Джакомо Пуччини, почему «Богема» — совсем не типичная его опера, а скорее, наоборот, и какие смыслы мы можем расшифровать в этом произведении сегодня.

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на сайте филармонии.

10 декабря в 19:00 заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

«Трогательную историю любви с несчастливым концом, полюбившуюся публике всего мира, прежде всего, благодаря прекрасной музыке Пуччини, воплотят на псковской сцене артисты студенческого театра консерватории. По мнению режиссера Аркадия Гевондова, у них тот же выбор, что и у их ровесников, героев оперы. Это – выбор между бедностью и любовью или возможностью стать великим художником, поэтом. Ответ один – любовь превыше всего», - рассказали в ТКД.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа или QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.