Сцена / Фестивали

Так поет космос

Если вы думаете, что современное искусство - это массюрреализм, альтермодерн, био-арт и музыка для кино, вы абсолютно правы. Более того: если вы уверены, что это Бах, Рубенс и Джон Донн - вы правы вдвойне, если не втройне. Ведь времена проходят, а искусство - вечно.

Псковичи смогли в этом убедиться на вчерашнем концерте-открытии Фестиваля современного искусства Magnum Opus, программа которого в очередной раз продемонстрировала оригинальность и причудливость в хорошем, мы бы даже сказали барочном, смысле этих слов. Действительно: начать рассказ о новых арт-веяниях с немецкой музыки XVII-XVIII века - это как минимум смело и неожиданно. Главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский в промоинтервью к концерту терпеливо отвечал на недоумение публики: да, фестиваль современного искусства откроется музыкой, написанной более чем 250 лет назад. Да, будет клавесин и пение акапелла. И да - в искусстве нет времени, красота и совершенство не устаревают.

Полтора часа Шютца, Баха и Телемана (от раннего барокко - к позднему) убедили бы кого угодно в том, что эта музыка живее всех живых. В ней, конечно, не было новомодных словечек - исключительно немецкая классика, не было скретчинга и убойных рифов - только добрая старая полифония, но по хитовым мелодиям и энергетике, думается, любое из произведений, прозвучавших в филармонии, дало бы мощную фору современному «креативу».

Грандиозная, обращенная ввысь, обнажающая всю суетность тленного мира, музыка барокко в оркестровом исполнении поражала своей глубиной. Как можно в одном тексте соединить апокалиптичность и свет вечного блаженства, трагизм и радость жизни, пессимизм и гедонизм, скептицизм и веру в Бога? «Легко», - как будто говорит Бах «(«нужно просто нажимать на нужные клавиши»). И просто, - вторит ему Телеман (кстати, в конкурсе на замещение должности музыкального руководителя церкви Св. Фомы в Лейпциге он когда-то Баха обошел).

Вслушиваясь в громовые раскаты камерной, казалось бы, музыки, внимая немецкому слову (не зря Ломоносов говорил, что на нем должно «говорить с врагом»), впитывая каждый звук мотетов и траурной кантаты, современный слушатель нет-нет, да и задумается о тщете эпохи перемен, о дождливом псковском ненастье. Но стоит загрустить в философской хандре - как прорвется сквозь пелену безнадеги луч света. А, нет, показалось: «Сомкнитесь, усталые веки, Застынь, моя плоть, пусть дух успокоится, а душу мою из этой телесной пещеры, полной страданий и слез, пусть ангелы вынесут прочь, в град небесный»... Даже слышно где-то на подкорке, как эту фразу зачитывает, например, Дельфин. Или поет БГ. Просто космос какой-то!

Прошлое проникает в настоящее, сливается с ним - так алхимики когда-то смешивали в своих колбах разнообразные компоненты, пытаясь получить философский камень мудрости (собственно, название фестиваля Magnum opus и обозначало именно этот процесс). Именно поэтому, наверное, так удивительно современно (и своевременно) звучали на сцене голоса участников вокального ансамбля «ARIELLE», переливающиеся друг в друга, взаимодополняющие. Не менее интересно воспринимался на сцене и ансамбль «Камерата Псков» - новый коллектив, созданный музыкантами Псковского симфонического оркестра специально для фестивального проекта. Тепло публика приняла и лауреата международных и всероссийских конкурсов Софью Орешко (сопрано), и лауреата многочисленных международных конкурсов Дмитрия Волкова (бас), и музыканта Дмитрия Коростелева (весь зал шепотом скандировал, когда на сцену вынесли инструмент, на котором он играл: «клавесин, клавесин!»).

«Мне очень нравится музыка эпохи барокко, - признался нам в беседе один из слушателей концерта. - Музыканты во главе с дирижером Николаем Хондзинским очень качественно, профессионально исполнили произведения, в этом был стиль. Музыка барокко - как речь, как стихи, звучит с множеством подголосков: то один инструмент звучит, то другой, то хор, то солисты, - все это сливается воедино. Это потрясающе было! Я в восторге!»

Среди гостей концерта мы заметили псковского журналиста, музыканта, общественника Юрия Стрекаловского, который признался, что он впечатлен и обрадован услышанным. «Во-первых, мне очень нравится все, что делает тандем Елизаветы Барышниковой и Николая Хондзинского, - сказал он. - Мне кажется, нам здорово повезло: они делают все новые и новые вещи, причем те, которых до сих пор у нас не было. Начиная с хороших красивых афиш, понятных удобных буклетов и программок, заканчивая блестящей организацией оупен-эйров. Видно, что есть большая эстетическая и просветительская программа».

По словам Юрия, он очень любит музыку барокко, и ее интерпретация, предложенная Псковским симфоническим оркестром, аутентична, исторически достоверна с точки зрения способа звукоизвлечения, артикуляционных особенностей, музыкальной риторики, состава инструментов.

Посетили классический концерт старой новой музыки и молодые псковичи. Студентки ПсковГУ приобрели билеты по Пушкинской карте. Девушки хотели посетить мероприятие «нового формата», услышать любимый Псковский симфонический оркестр и «подтянуть» немецкий язык, который они изучают в вузе - так что на концерте для них, что называется, «все сошлось». Кстати, они признались: в исполнении «чувствовалась Германия».

Концертом музыки барокко фестиваль не ограничится: show must go on, Herr Unser Herrscher. Вторым событием станет вечер современной хореографии, который состоится 4 декабря. К нам приедут артисты московской арт-платформы «Княжество». Один из ведущих современных хореографов Константин Семенов, лауреат множества премий и наград, победитель конкурса «Контекст» Дианы Вишневой, представит псковичам ряд своих постановок. Одна из них - «Тропой иллюзий», которая и легла в название программы вечера, была только что с успехом показана на сцене Александринского театра в Петербурге.

Третий проект фестиваля запланирован на 10 декабря. Совместно с Санкт-Петербургской консерваторией Псковская филармония представит красивую и трогательную оперу Джакомо Пуччини «Богема». Спектакль будет предварен бесплатной лекцией Элины Андриановой «Как слушать «Богему». Инструкция», которая состоится в БКЗ 8 декабря.

Елена Никитина