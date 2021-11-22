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Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино

23.11.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). 

26 ноября в Псковском драмтеатре открывается «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству культового якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Через кино, лекции, спектакли и концерты с участием коллективов с мировым именем зрители смогут познакомиться с культурой северных народов и якутским искусством.

Сегодня гостями студии станут сам режиссер театра и кино Сергей Потапов и актриса Санкт-Петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина. Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ними о феномене якутского кино, особенностях булгаковского текста и культурном коде северного искусства.

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
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