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Подъем в Псковском драмтеатре отметил якутский режиссер

Якутский режиссер театра и кино Сергей Потапов в эфире радио «Эха Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, как ему работается с труппой Псковского драмтеатра.

«Многое зависит от руководства театра. Я знаю, что Дмитрий Месхиев (художественный руководитель псковского театра - ред.) и Андрей Пронин (арт-директор псковского театра - ред.) в последнее время приглашают много режиссеров с разными взглядами и мировоззрениями. Поэтому актеры уже готовы, они гибкие и проявляют доверие. Какой-то подъем наблюдается в псковском театре. Я как режиссер очень ценю, когда артист доверяет мне», - сказал Сергей Потапов.

Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства «Потапов-фест» затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию.