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Андрей Пронин о «Потапов-фесте»: Это первая ласточка сотрудничества с национальными театрами

Арт-директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Андрей Пронин поздравил всех с открытием «Потапов-феста», который пройдет в Псковском драматическом театре с 26 ноября по 1 декабря.

В ходе пресс-конференции, посвященной старту мероприятий, он отметил, что это первая ласточка сотрудничества псковского культурного сообщества с национальными театральными силами страны.

Затем Андрей Пронин рассказал о программе фестиваля. По его словам, вишенкой на торте станет спектакль «Зойкина квартира», созданный к 130-летию Михаила Булгакова.

Гости фестиваля выразили благодарность за организацию фестиваля.

Напомним, в Пскове 26 ноября начинается «Потапов-фест» - шестидневный форум искусств, посвященный творчеству культового якутского режиссера Сергея Потапова. В стенах Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина будут представлены кинематограф, театр, музыка и хореография.

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет 28 ноября спектакль «Хуума» по пьесе современного якутского драматурга Сергея Ермолаева (Сиэна Екера). На якутском языке с синхронным аудиопереводом. 29 ноября ансамбль танца народов Севера «Гулун», существующий уже 30 лет, выступит с концертной программой «Моя любимая Родина. Пробуждение». Псковскую публику познакомят с самобытной культурой северных народов - ритуальными танцами, звуками старинных музыкальных инструментов, горловым пением якутов.