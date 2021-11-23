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На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей

27.11.2021 13:36|ПсковКомментариев: 0

28 ноября, в день 70-летия якутского режиссера и педагога, реформатора национального театра Андрея Борисова, театровед, профессор РУТИ (ГИТИСа) Анна Степанова расскажет о колоссальном вкладе Борисова в формирование нынешнего облика якутской театральной сцены, о создании и принципах работы театра «Олонхо», о том, какое влияние оказал Борисов на последующие поколения якутских режиссеров, в том числе на творчество Сергея Потапова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина.

«Онлайн-лекция, которая будет транслироваться в Новом зале Псковского театра драмы, состоится в рамках «Потапов-феста» – фестиваля, посвященного творчеству режиссера Сергея Потапова и объединившего в своей программе спектакли и концерты Театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун», якутской этнопевицы Валентины Романовой-Чыскыырай, Альметьевского и Псковского драматических театров, а также кинопоказы якутского режиссера.

Вот что Анна Степанова пишет о генезисе якутского театра: «Якутский театр берет свое начало в шаманских ритуалах, в сказаниях олонхосутов, исполнявших сюжеты героического эпоса Олонхо, мгновенно переходя от речитатива к горловому пению. Великие шаманы и олонхосуты прошлого поныне живы в памяти народа саха – а это и есть самоназвание якутов. Все духи, богатыри и богатырши, герои и злодеи, обитатели трехслойной картины мира Олонхо замечательно вписаны в современное народное сознание, причем сотворил это чудо именно якутский театр за последние четыре десятилетия».

Анна Степанова – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории театра России ГИТИСа, преподает в ГИТИСе более 40 лет. В разные годы была проректором Независимой школы кино и ТВ, заведующей кафедрой творчества Факультета истории искусств (РГГУ), ректором Школы кино и ТВ АНО «Интерньюс», преподавала в Театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда. Является членом жюри и состоит в коллегии критиков на российских и международных театральных фестивалях.

Лекция «Андрей Борисов и становление современного якутского театра» состоится в Новом зале (ул. Пушкина, 13А, 3-й этаж) Псковского театра драмы в воскресенье, 28 ноября, в 11:00. Вход свободный.

Организаторы мини-фестиваля «Потапов-фест»: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)», - отметили в театре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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