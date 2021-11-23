Спектакль-номинант премии «Золотая маска» будет представлен на псковской сцене

Альметьевский татарский драматический дважды представит на псковской сцене спектакль «Магазин», номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, показ состоится 29 ноября.
Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
«Попавшая в рабство молодая казахская девушка, продавщица, решает бросить вызов обстоятельствам. Не единственная в рабском положении, она оказывается одинокой в стремлении вырваться из этого ада. Рабство несет в себе разрушительное начало. Ведь и сама Зияш, хозяйка магазина, оказывается рабом и для своих рабов, ибо без них ее благосостояние обречено, и перед системой, так как вынуждена платить мзду власть имущим», - рассказали о постановке в театре.
Петербургский критик Оксана Кушляева писала о спектакле следующее: «О мире тотальной несвободы повествуют безгранично свободные актерские тела. Через тело режиссер и актрисы проверяют эту историю, через тело, кажется, приходят к тому, что позволяет спектаклю быть не хоррором, а трагедией, способной от ужаса вести к очищению. В жгучей взаимной ненависти, в уничтожающем все вокруг желании мучить другого узнаешь так видоизменившуюся, мутировавшую любовь. Эта любовь превратилась на чужой земле в свою полную противоположность, как казахская Ласточка-Карлыгаш обернулась в московском магазине безликой Катей, девочкой-манкуртом».
«Лучшие спектакли России в Пскове» - новый долгосрочный проект Псковского театра драмы, целью которого является приглашение выдающихся и титулованных спектаклей в Псков. Гастроли одного из сильнейших национальных театров страны — альметьевского — первое событие в рамках этого проекта, отметили в пресс-службе.
Купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы. Спектакль не рекомендован зрителям с ранимой психикой и беременным женщинам.
Еще одну постановку Альметьевского театра смогут увидеть в ноябре зрители «Потапов-феста». 30 ноября он выступит на псковской сцене со спектаклем Сергея Потапова «Та, которую не ждали».