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Спектакль-номинант премии «Золотая маска» будет представлен на псковской сцене

Альметьевский татарский драматический дважды представит на псковской сцене спектакль «Магазин», номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, показ состоится 29 ноября.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Попавшая в рабство молодая казахская девушка, продавщица, решает бросить вызов обстоятельствам. Не единственная в рабском положении, она оказывается одинокой в стремлении вырваться из этого ада. Рабство несет в себе разрушительное начало. Ведь и сама Зияш, хозяйка магазина, оказывается рабом и для своих рабов, ибо без них ее благосостояние обречено, и перед системой, так как вынуждена платить мзду власть имущим», - рассказали о постановке в театре.

«Спектакль "Магазин" - один из лучших спектаклей, которые сегодня есть в российском репертуаре, и недаром он у нас идет под лейблом ”Лучшие спектакли России в Пскове”. Он номинировался на ”Золотую маску”, он победил на фестивале театров малых городов в Тобольске, ездил в Армению на фестиваль Highfest. Это необыкновенно удачная работа режиссера Эдуарда Шахова и хореографа Алины Мустаевой. Они сумели вывести страшную пьесу Олжаса Жанайдарова о казашке Карлыгаш, попавшей в рабство в Москве к хозяйке магазина Зияш, такую, казалось бы, сугубо социальную историю на уровень высокой поэзии», - говорит о спектакле арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Петербургский критик Оксана Кушляева писала о спектакле следующее: «О мире тотальной несвободы повествуют безгранично свободные актерские тела. Через тело режиссер и актрисы проверяют эту историю, через тело, кажется, приходят к тому, что позволяет спектаклю быть не хоррором, а трагедией, способной от ужаса вести к очищению. В жгучей взаимной ненависти, в уничтожающем все вокруг желании мучить другого узнаешь так видоизменившуюся, мутировавшую любовь. Эта любовь превратилась на чужой земле в свою полную противоположность, как казахская Ласточка-Карлыгаш обернулась в московском магазине безликой Катей, девочкой-манкуртом».

«Лучшие спектакли России в Пскове» - новый долгосрочный проект Псковского театра драмы, целью которого является приглашение выдающихся и титулованных спектаклей в Псков. Гастроли одного из сильнейших национальных театров страны — альметьевского — первое событие в рамках этого проекта, отметили в пресс-службе.

Купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы. Спектакль не рекомендован зрителям с ранимой психикой и беременным женщинам.

Еще одну постановку Альметьевского театра смогут увидеть в ноябре зрители «Потапов-феста». 30 ноября он выступит на псковской сцене со спектаклем Сергея Потапова «Та, которую не ждали».