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Сцена / Фестивали

Размытую грань между реальностью и фантасмагорией покажут на сцене псковской филармонии

29.11.2021 14:31|ПсковКомментариев: 0

На сцене большого концертного зала Псковской филармонии арт-проект KNYAJESTVO (художественный руководитель и хореограф Константин Семенов) представит программу, которая включает номера, отмеченные признанием на международных фестивалях и конкурсах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

«Зрители увидят спектакль, давший название вечеру, "Тропой иллюзий" на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя, который погружает зрителя в мир, где тонкая грань между реальностью и фантасмагорией размывается, так что нельзя сказать, куда приведет этот заманчивый путь», - рассказали в ТКД.

Проект KNYAJESTVO. DANCE&ART PLATFORM создан для сотрудничества и сотворчества танцовщиков, хореографов, музыкантов, художников, заинтересованных в реализации проектов, направленных на развитие современного танца в России.

«Платформа задумана как подвижная студия, максимально чувствительная к потребностям артистов репертуарных театров, готовых к освоению нового инструментария, современной интерпретации различных идей и сюжетов — от славянской мифологии и японского фольклора до атомизации общества и будущего природы. Для резидентов проекта KNYAJESTVO не существует устаревших или слишком современных тем и жанров, лишь желание самовыражения на языке, способном развивать культуру памяти и поиска», - добавили в ТКД.

Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» 4 декабря состоится в рамках Первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS. Музыкальное событие пройдет в филармонии впервые. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Теги: #ТКД #проект #танцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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