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Хореографический спектакль от арт-проекта «Княжество» увидят псковичи

Хореографический спектакль на сцене псковской филармонии представит арт-проект «Княжество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Арт-проект «Княжество» представит хореографический спектакль, давший название вечеру - «Тропой иллюзий» на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя.

В программе два отделения. Первое - это спектакль «Вариации и квартет», созданный на артистов балета. Второе отделение - это номера, поставленные на танцовщиков современного танца.

Как пояснил художественный руководитель коллектива, хореограф Константин Семенов, программа в Пскове задумывалась таким образом, чтобы показать, каким может быть современный балет сегодня, а также продемонстрировать то, как современный танец чувствует себя внутри музыки академических форм. «Мне радостно, что наше "Княжество" будет первым коллективом, кто познакомит псковичей с современным балетом и танцем».

Напомним, вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» пройдет в филармонии в рамках Первого международного фестиваля современного искусства «Магнум опус». Художественный руководитель проекта - Николай Хондзинский.

10 декабря заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

Это большое музыкальное событие пройдет в филармонии впервые. Мероприятие участвует в программе "Пушкинская карта", добавили в ТКД.

Представление состоится 4 декабря в 17.00. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Добавим, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.