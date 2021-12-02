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Как слушать «Богему», расскажет псковичам известный музыкальный критик

Лекция известного музыкального критика Элины Андриановой пройдет в большом зале Псковской областной филармонии 8 декабря в 19.00. Встреча состоится в рамках международного фестиваля современного искусства MagnumOpus. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На мероприятие приглашают жителей и гостей города Пскова, которые хотят узнать, как научиться слушать оперу «Богема» Джакомо Пуччини и находить в этом удовольствие, отметили в ТКД. Вход на встречу пройдет по предварительной бесплатной регистрации.

«Богема» Джакомо Пуччини в постановке Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит на сцене филармонии 10 декабря и станет заключительной страницей фестиваля.

В преддверии этого события вместе с Элиной Андриановой слушатели пройдут «Богему» сцену за сценой и попробуют разобраться, как устроена опера, а также на что стоит обратить внимание в музыке. По пути состоится обсуждение, кем был композитор Джакомо Пуччини, почему «Богема» — совсем не типичная его опера, а скорее, наоборот, и какие смыслы можно расшифровать в этом произведении сегодня, рассказали в ТКД.

Напомним, «Богема» Джакомо Пуччини впервые прозвучала 125 лет назад и с тех пор неизменно возглавляет мировые рейтинги самых популярных опер. Ее же зачастую советуют послушать тем, кто только присматривается к музыкальному театру.

«В современном кинематографе выделяется фильм-опера "Богема" Роберта Дорнхельма, где блистали Роландо Вильясон и Анна Нетребко, когда-то начинавшая свою карьеру на сцене оперного театра Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова», - добавили в ТКД.

Художественный руководитель фестиваля MagnumOpus - Николай Хондзинский. Билеты на оперу можно купить по ссылке.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.