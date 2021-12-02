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Солисты театра Петербургской консерватории представят в Пскове оперу «Богема»

Заключительной страницей первого Международного фестиваля современного искусства «MagnumOpus» в Пскове станет показ оперы «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и симфонического оркестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«10 декабря в 19.00 Губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского предлагает погрузиться в жизнь свободных художников, чтобы средствами музыки Джакомо Пуччини перенестись в зимний Париж 1830 года, прогуляться по тесным улочкам Латинского квартала и посетить знаменитейшее кафе "Момю". Трогательную историю любви с несчастливым концом, полюбившуюся публике всего мира, прежде всего благодаря прекрасной музыке, воплотят на псковской сцене артисты театра консерватории. По мнению режиссера Аркадия Гевондова, у них тот же выбор, что и у их ровесников, героев оперы. Это – выбор между бедностью и любовью или возможностью стать великим художником, поэтом. Ответ один – любовь превыше всего», - рассказали в ТКД.

Сюжет лирической оперы о французской жизни, созданной итальянскими авторами в 1896 году, знакомит с картинами из жизни талантливых, но не признанных художников и писателей, которые создают свои творения, влюбляются и веселятся, с юмором преодолевая бедность и тяготы жизни. «Они – та самая богема, которую, познав в молодости, покинул французский писатель Анри Мюрже благодаря успеху своих "Сцен из жизни богемы", ставших основой либретто оперы», - сказали в ТКД.

Потерпев провал на премьере в Турине в год создания, опера быстро заняла подобающее ей место на европейских сценах и в России, где на премьере 1897 года в Частной опере Саввы Мамонтова пели Надежда Забела и Федор Шаляпин. Лучшим Рудольфо современности стал Лучано Паваротти, партия которого стала для него знаковой.

Напомним, тех, кто хочет более детально разобраться, как устроена опера «Богема», а также, на что стоит обратить внимание в музыке, ждут в филармонии 8 декабря в 19:00 на встрече с известным музыкальным критиком Элиной Андриановой. Лекция «Как слушать «Богему»: инструкция» бесплатная, вход по предварительной регистрации.

Художественный руководитель фестиваля «MagnumOpus» - Николай Хондзинский

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Добавим, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.