Сцена / Фестивали

Невыносимая легкость «Богемы»

Псковичу Владимиру Ивановичу пошел восьмой десяток, но глядя на него, этому не веришь: именно он громче всех в зале Псковской филармонии кричал «Молодцы» солистам театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, представившим вчера зрителям классическую оперу Джакомо Пуччини «Богема». Артисты в долгу не остались: после традиционного степенного выхода разулыбались, отбросили официоз и всем диапазоном голосов - от баса до сопрано - наперебой отозвались: «Спасибо».

Наверное, этим и запомнится заключительная страница первого Международного фестиваля современного искусства Magnum Opus в Пскове: атмосферой взаимного теплого интереса публики и исполнителей, неподдельного внимания друг к другу.

Владимир Иванович охотно делится с нами своими впечатлениями от увиденного, переживает заново сюжет и вздыхает: «Все ведь нами пережито». Его спутница Татьяна Георгиевна разделяет восторг и философское настроение мужа и признается: опера заставляет задуматься о смысле жизни, такой быстротечной и вместе с тем такой прекрасной.

Благодаря таланту артистов псковичи на два с половиной часа перенеслись в рождественский Париж позапрошлого века во всей прелести его улочек, мансард и кафе Латинского квартала. Джакомо Пуччини написал свою оперу по мотивам известного романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Произведение пробудило в душе композитора воспоминания о собственных студенческих годах. Воплощенная в музыке трогательная история чувства с несчастливым концом полюбилась публике всего мира, войдя в пятерку самых исполняемых опер.

Что есть любовь - мученье ада или мечта и радость жизни: этот вопрос трагически осмысляется в опере. Веселая беспечная молодость чудесна, несмотря на невзгоды: в ней есть место для дружеских пирушек, куража, творческих поисков и бесшабашных забав. Кажется, жизнь и искусство будут вечны. Однако по пятам за героями ходит смерть: молодая возлюбленная одного из главных героев умирает от неизлечимой болезни.

Опера построена на контрастах: нежной любви Рудольфа и Мими противопоставлены бурные «испанские» страсти Марселя и Мюзетты, молодость и свежесть обитателей Латинского квартала расцветает еще больше на фоне старости и серьезности государственного советника Альциндора, а скромность мансарды, где стол превращается в предсмертное ложе, оттеняется яркими красками кафешантанов.

Для многих псковичей постановка «Богемы» стала первым знакомством с жанром оперы. Стоит отметить: филармония постаралась, чтобы этот опыт прошел максимально гладко. В среду, 8 декабря, для всех желающих была организована бесплатная лекция известного музыкального критика Элины Андриановой. Слушатели прошли «Богему» сцену за сценой и попробовали разобраться, как устроена опера, на что стоит обратить внимание в музыке. Заодно обсудили, кем был композитор Джакомо Пуччини, почему «Богема» — совсем не типичная его опера, а скорее, наоборот, и какие смыслы можно расшифровать в этом произведении сегодня.

Тем же, кто не смог побывать на лекции, в восприятии итальянского текста и всех перипетий сюжета помогал телетекст, на котором транслировались русские субтитры. Усилия не прошли даром: публика приняла оперу на ура, подарив солистам театра Санкт-Петербургской государственной консерватории, музыкантам Псковского губернаторского симфонического оркестра и главному дирижеру Николаю Хондзинскому бурные аплодисменты и крики «Браво». А уж количество выходов артистов на сцену и сосчитать невозможно.

«Впечатления замечательные, - делится с нами Геннадий (он как раз из тех, кто впервые оказался на оперной постановке). - Это что-то новое, я не разочарован. Если еще будут оперные постановки - однозначно приду!».

«У меня в четвертом действии мурашки по коже пошли, - признается зрительница Алина. - Голоса хорошие, и оркестр поддал эмоций. Но напишите, пожалуйста, что я жду «Пиковую даму» Чайковского, - вдруг моя мечта исполнится».

«Это событие для Пскова: у нас в принципе оперу редко привозят, причем такого хорошего качества, как мне показалось, - говорит Виктория. - Мои слова благодарности дирижеру Николаю Хондзинскому, потому что он все это организовал, пригласил солистов. Хотелось бы, чтобы это было регулярно».

В последнее время мы уже не удивляемся тому, что в филармонии много молодых лиц. «Вы по «Пушкинской карте»? - этот вопрос уже превратился в риторический. Зрительница Алена и Настя не скрывают восторга: они тоже оказались на оперной постановке впервые и не ожидали от вечера таких ярких эмоций.

Понравилась «Богема» и студенткам Псковского госуниверситета: девушки признаются, что их покорила игра артистов. «Даже не игра, а нечто большее: ты просто веришь в то, что они делают, проживаешь все события и чувства с ними вместе», - поправляют они себя. А еще юные зрительницы оценили трудолюбие и профессионализм артистов: столько партий наизусть выучить!

Ну а самое большое впечатление на девушек произвел артист, исполнивший роль Марселя. Рискнем предположить, что он покорил сердца большинства дам, пришедших 10 декабря в БКЗ филармонии. И рискнем выразить надежду, что псковичи (точнее, псковички), еще увидятся с ним в новых постановках, благо режиссер-постановщик Аркадий Гевондов предрекал, что в «Богеме» горожане увидят будущих звезд оперной сцены.

Кстати, о звездах. В фойе на Некрасова, 24 уже установлена новогодняя инсталляция. И впереди - масса поводов сделать фото на ее фоне: Большой юбилейный концерт театра танца «Русские узоры», Венский Новый год, концерт с песочной анимацией «Щелкунчик» и гала-концерт «Зову тебя Россиею» ансамбля русской музыки «Псков».

Елена Никитина