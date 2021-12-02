Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре

Премьера спектакля художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Первые премьерные показы пройдут в рамках Пушкинского театрального фестиваля 18 и 19 декабря. Кроме того, зрители смогут увидеть новую комедию в новогодние праздники – 30, 31 декабря и 2 января.
Фото здесь и далее: Игорь Ефименко
Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Автор сценографии и костюмов – заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Художник по свету – заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург.
«Сережа очень тупой» – вторая пьеса Дмитрия Данилова, драматурга, считающегося сегодня одним из самых репертуарных авторов страны. Написанная в 2018 году, она сразу попала в афишу «Мастерской Петра Фоменко», московского театра «Практика», новосибирского театра «Старый дом», за три года ее поставили в двух десятках театров. Псковский театр не в первый раз обращается к творчеству Данилова – в марте Семен Серзин поставил здесь спектакль «Свидетельские показания», который впоследствии оказался чрезвычайно востребован зрителями. Более того, к премьере был приурочен мини-фестиваль Дмитрия Данилова «Данилов-фест».
В главных ролях в спектакле: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Александра Кашина, Ислам Галиуллин, Камиль Хардин.
Подробности и билеты - на официальном сайте театра.
С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь.
Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступают Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.