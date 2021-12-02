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Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре

13.12.2021 14:57|ПсковКомментариев: 0

Премьера спектакля художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Первые премьерные показы пройдут в рамках Пушкинского театрального фестиваля 18 и 19 декабря. Кроме того, зрители смогут увидеть новую комедию в новогодние праздники – 30, 31 декабря и 2 января.

«К Сереже приходят трое. Кажется, курьеры. Приносят коробку. Кажется, посылка. Гости намерены пробыть у Сережи в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, падение метеорита в компьютерное кресло клерка, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитерами. Кто эти курьеры? Что было в посылке, которую Сережа ни от кого не ждал? И почему вроде бы смышленый программист Сережа все-таки очень тупой? Ответов на эти вопросы нет ни в пьесе популярнейшего современного драматурга Дмитрия Данилова, ни в нашем спектакле. Как говорится, "думайте сами, решайте сами". Пожалуй, в этом и уникальность пьес Данилова, предполагающих множественность интерпретаций, вплоть до диаметрально противоположных», - рассказали в театре.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Автор сценографии и костюмов – заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Художник по свету – заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург.

«Сережа очень тупой» – вторая пьеса Дмитрия Данилова, драматурга, считающегося сегодня одним из самых репертуарных авторов страны. Написанная в 2018 году, она сразу попала в афишу «Мастерской Петра Фоменко», московского театра «Практика», новосибирского театра «Старый дом», за три года ее поставили в двух десятках театров. Псковский театр не в первый раз обращается к творчеству Данилова – в марте Семен Серзин поставил здесь спектакль «Свидетельские показания», который впоследствии оказался чрезвычайно востребован зрителями. Более того, к премьере был приурочен мини-фестиваль Дмитрия Данилова «Данилов-фест».

В главных ролях в спектакле: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Александра Кашина, Ислам Галиуллин, Камиль Хардин.

Подробности и билеты - на официальном сайте театра.

С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь.

Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступают Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Теги: #Пушкинский фестиваль #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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