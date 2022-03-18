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Драму и непредсказуемый финал обещают псковичам на концерте «Звон над водой»

Яркую вымышленную историю «Звон над водой» для детей и их родителей представит ансамбль русской музыки «Псков» в рамках 48-го Фестиваля русской музыки 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Эту музыкальную историю придумали и написали две псковички – композитор Дарья Полевая и экскурсовод Наталья Сергеева.

В преддверии концерта Дарья Полевая рассказала, как зародилась идея создать проект «Звон над водой», чем уникален его сценарий и что легло в основу повествования.

Мысль создать музыкальную экскурсию по городу принадлежит художественному руководителю ансамбля «Псков» Ольге Алексеевой. Она предложила композитору сотрудничество.

«Я тут же написала Наталье Павловне Сергеевой с просьбой создать уникальный сценарий, в котором будут переплетены история нашего города и знакомство с русскими народными инструментами. Уж кто-кто, а лучший, на мой взгляд, гид уж точно знает о нашем городе все, ну или почти все», – рассказала Дарья Полевая.

Из двух идей сценариста соавторы выбрали лучший вариант, который и стал «Звоном над водой». В сценарии есть все, и исторические моменты, и ссора рек, и драма, разворачивающаяся из-за этого, и непредсказуемый финал, раскрыли уникальность проекта в ТКД.

«Летом я приехала в Псков и переиграла огромный двухтомник песен Псковского края в поисках вдохновения. Отобрала стопочку наиболее понравившихся мелодий и начала думать, как это все обыграть новыми красками, и так, чтобы было интересно и понятно детям и взрослым», – описала процесс создания Дарья Полевая.

Несколько псковских народных песен легли в основу. А лейтмотив композитор написала ранее, еще в студенческие времена в Российской академии музыки имени Гнесиных, для народного оркестра «Баллада реки Великой». Он идеально лег в основу всей истории, отметила музыкант.

Иллюстративное оформление программы выполнено учащимися и преподавателями Детской школы искусств Пскова.

Концерт для детей «Звон над водой» состоится 21 марта в 18:00.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.

Напомним, предъявление QR-кода больше не требуется, также заполняемость концертного зала филармонии увеличилась до 100%. Масочный режим пока сохраняется.