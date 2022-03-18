Драму и непредсказуемый финал обещают псковичам на концерте «Звон над водой» 

Яркую вымышленную историю «Звон над водой» для детей и их родителей представит ансамбль русской музыки «Псков» в рамках 48-го Фестиваля русской музыки 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Эту музыкальную историю придумали и написали две псковички – композитор Дарья Полевая и экскурсовод Наталья Сергеева.
В преддверии концерта Дарья Полевая рассказала, как зародилась идея создать проект «Звон над водой», чем уникален его сценарий и что легло в основу повествования.
Мысль создать музыкальную экскурсию по городу принадлежит художественному руководителю ансамбля «Псков» Ольге Алексеевой. Она предложила композитору сотрудничество.
Из двух идей сценариста соавторы выбрали лучший вариант, который и стал «Звоном над водой». В сценарии есть все, и исторические моменты, и ссора рек, и драма, разворачивающаяся из-за этого, и непредсказуемый финал, раскрыли уникальность проекта в ТКД.
«Летом я приехала в Псков и переиграла огромный двухтомник песен Псковского края в поисках вдохновения. Отобрала стопочку наиболее понравившихся мелодий и начала думать, как это все обыграть новыми красками, и так, чтобы было интересно и понятно детям и взрослым», – описала процесс создания Дарья Полевая.
Несколько псковских народных песен легли в основу. А лейтмотив композитор написала ранее, еще в студенческие времена в Российской академии музыки имени Гнесиных, для народного оркестра «Баллада реки Великой». Он идеально лег в основу всей истории, отметила музыкант.
Иллюстративное оформление программы выполнено учащимися и преподавателями Детской школы искусств Пскова.
Концерт для детей «Звон над водой» состоится 21 марта в 18:00.
Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Напомним, предъявление QR-кода больше не требуется, также заполняемость концертного зала филармонии увеличилась до 100%. Масочный режим пока сохраняется.