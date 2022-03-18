Заключительный концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове

Завершающий концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове сегодня, 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Фото здесь и далее: филармония Псковской области
На концерте-закрытии 48 фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
В программе концерта:
Впервые в Пскове прозвучат две пьесы для струнного октета Д. Шостаковича. Это юношеское сочинение композитора в 1924-1925 годах написано в годы его обучения в Ленинградской консерватории.
Петр Чайковский представлен двумя сочинениями для виолончели с оркестром, давно занявшими лидирующие позиции в репертуаре виолончелистов и ставшими обязательными к исполнению на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.
«В виртуозных Вариациях на тему "Рококо" для виолончели с оркестром (1876), композитор соединил обаятельную тему, близкую русской песне, с ритмами, свойственными классической западноевропейской музыке И. Гайдна и так любимого им В. А. Моцарта. Это сочинение – свидетельство невероятной любви композитора к жизни, красоте и поэзии», - отметили в ТКД.
Завершит фестивальную программу 2022 года Симфония №1 ре минор Сергея Рахманинова. Созданная в 1895 году студентом Московской консерватории как трагический рассказ о борьбе человека с роковой силой, эта симфония потерпела сокрушительный провал на премьере, что отразилось на душевном здоровье композитора. Несколько лет творческого молчания – и мир, возможно, не узнал бы имени Рахманинова. Но композитор вышел победителем. Впереди было создание легендарного фортепианного концерта №2 и судьба величайшего русского композитора и пианиста, прославленного на весь мир.
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Московской филармонии – Народный артист СССР Юрий Симонов. Солист – лауреат Международных конкурсов, солист Московской филармонии Александр Рамм (виолончель).
Концерт начнется в 19.00 сегодня, 22 марта, в стенах Псковской областной филармонии.