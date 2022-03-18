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Заключительный концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове

Завершающий концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове сегодня, 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: филармония Псковской области

На концерте-закрытии 48 фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

В программе концерта:

Дмитрий Шостакович, 2 пьесы для струнного октета, сочинение 1.

Петр Чайковский, Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром, сочинение 33.

Сергей Рахманинов, Симфония №1 ре минор, сочинение 13, в 4-х частях: I Grave — allegro non troppo (ре минор), II Allegro animato (фа мажор), III Larghetto (си бемоль мажор), IV Allegro con fuoco (ре мажор).

Впервые в Пскове прозвучат две пьесы для струнного октета Д. Шостаковича. Это юношеское сочинение композитора в 1924-1925 годах написано в годы его обучения в Ленинградской консерватории.

Петр Чайковский представлен двумя сочинениями для виолончели с оркестром, давно занявшими лидирующие позиции в репертуаре виолончелистов и ставшими обязательными к исполнению на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

«В виртуозных Вариациях на тему "Рококо" для виолончели с оркестром (1876), композитор соединил обаятельную тему, близкую русской песне, с ритмами, свойственными классической западноевропейской музыке И. Гайдна и так любимого им В. А. Моцарта. Это сочинение – свидетельство невероятной любви композитора к жизни, красоте и поэзии», - отметили в ТКД.

Завершит фестивальную программу 2022 года Симфония №1 ре минор Сергея Рахманинова. Созданная в 1895 году студентом Московской консерватории как трагический рассказ о борьбе человека с роковой силой, эта симфония потерпела сокрушительный провал на премьере, что отразилось на душевном здоровье композитора. Несколько лет творческого молчания – и мир, возможно, не узнал бы имени Рахманинова. Но композитор вышел победителем. Впереди было создание легендарного фортепианного концерта №2 и судьба величайшего русского композитора и пианиста, прославленного на весь мир.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Московской филармонии – Народный артист СССР Юрий Симонов. Солист – лауреат Международных конкурсов, солист Московской филармонии Александр Рамм (виолончель).

Концерт начнется в 19.00 сегодня, 22 марта, в стенах Псковской областной филармонии.