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Небесные бездны: Фестиваль русской музыки завершился в Пскове

Звук замирает на самой вышине - чистый, невозможно прекрасный, идеальный. И вдруг обрывается вниз сначала полутонами, кружась, затем стремительно уходя в штопор. Опять взмывает ввысь... Снова и снова. И неясно, что лучше - кристально безукоризненные небеса, после которых сорвешься в бездну, или темнота, из которой есть путь только наверх.

Настоящее искусство fin de siecle, не дающее прямых и точных ответов на самые важные вопросы, подарил псковичам заключительный концерт Фестиваля русской музыки. Перед зрителями выступил Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста СССР Юрия Симонова.

«Наконец-то я услышал достойное исполнение Шостаковича вживую! - восхищается один из гостей в антракте. - Это, пожалуй, один из лучших концертов, на которых я бывал в Пскове. Какой звук!» Действительно, Прелюдия и Скерцо для струнного октета, которые открыли музыкальный вечер 22 марта, стали настоящим потрясением для горожан. Пьесы были написаны в 1920-е годы и посвящены памяти рано ушедшего из жизни друга композитора, поэта и музыканта В. И. Курчавова. Непередаваемая словами энергетика музыки («зачем слова, когда на небе звезды?») захватила слушателей, соединив, казалось бы, несоединимое - возвышенную стихию лирики и омут едкой иронии.

После Шостаковича программу продолжили напевные, по-моцартовски ясные, безмятежно-радостные и прозрачные вариации на тему "Рококо" для виолончели с оркестром Чайковского. «Насколько виртуозным было исполнение! - восхищается зрительница Галина Александровна. - Просто до слез! Может быть, накладывается отпечаток того, что из-за пандемии давно не ходили на концерты, не слышали живую музыку».

Но, думается, все же секрет успеха - в мастерстве оркестра и виолончелиста Александра Рамма, лауреата Международных конкурсов, солиста Московской филармонии. Вариации Чайковского предъявляют к исполнителю главной партии повышенные требования: у солиста нет времени даже на короткую передышку - в партитуре отсутствуют оркестровые тутти. Игра в верхнем регистре также относится к техническим трудностям. При этом музыка демонстрирует все возможности звучания виолончели.

«Мы услышали замечательный оркестр мирового уровня, - поделились зрительницы Ирина и Светлана. - Понравилась виртуозность исполнителей, синхронность, звук. Виолончелист шикарный. Дирижер сама артистичность - все за ним мчались».

После антракта псковичи услышали Симфонию №1 ре минор Сергея Рахманинова. Современники не оценили ее, заклеймив как «декандентскую», композитор настолько глубоко переживал провал своего произведения, что практически ничего не писал в течение трех лет. Симфония оставалась неизданной, а партитура считалась безнадежно потерянной. Однако время все расставило по своим местам: сегодня эта музыка по праву считается одним из шедевров русской классики.

Если внимательно прислушаться, декадентской ее называли не совсем беспочвенно. По свидетельству С. А. Сатиной, Рахманинов избрал эпиграфом к симфонии библейские слова: «Мне отмщение и аз воздам», смысл которых — в неизбежности справедливого возмездия за все неправедное, что было совершено человеком в жизни. Эта мысль приобретала особое значение на рубеже XIX и XX века, когда предчувствие надвигающихся катастроф соединялось у многих представителей русской интеллигенции с сознанием своей исторической вины и ответственности перед настоящим и грядущим. Вот и в наши дни это произведение слушается как-то особенно тревожно и грозно-обещающе.

«Мы пришли на Рахманинова, - говорит Анна. - Впечатления прекрасные: очень понравилось. Я обычно хожу на наш оркестр, а тут сразу по составу чувствуется разница звучания». Девушка относит себя к числу поклонниц классической музыки. По ее мнению, интерес к классике формируется в семье, зависит от того, что слушают родители. Спутник Анны Константин с ней согласен: любовь к хорошей музыке прививается смолоду, но считает, что слухи о том, что молодежь предпочитает Баху и Чайковскому современную попсу, сильно преувеличены и являются не более чем стереотипом.

К слову, на концерте было много подростков. «Я вообще не люблю, когда детей водят на такие концерты, - признался нам известный псковский искусствовед и музыкант Юрий Стрекаловский. - Но в программе популярная, несложная и красивая понятная музыка - тут даже 12-летнего ребенка-подростка можно было взять. Отсидел отлично. Для Фестиваля русской музыки это очень хорошее завершение - спасибо маэстро Николаю Хондзинскому в очередной раз за то, что он для нас делает».

Ну, а самой юной слушательницей концерта стала, пожалуй, Ульяна - ей два года и 10 месяцев, но по словам мамы Ирины, девочка внимательно высидела все выступление. «Мы с ней ходили на балет "Ромео и Джульетта", который показывали в рамках Фестиваля в субботу, - рассказывает Ирина. - Со второй дочкой мы с семи месяцев ходим на концерты. Они спокойно сидят, никуда не "стремятся". Секрет музыкальности девочек - любовь их папы к хорошей музыке: он часто слушает джаз, экспериментальные инструментальные вещи, даже в машине любит порой включить Рахманинова (почему-то на секунду захотелось услышать, как по Рижскому рассекает авто с рахманиновским Вторым концертом на полную мощь).

Живой искренний отклик псковской публики не оставил равнодушными столичных музыкантов: оркестр сыграл на бис трижды. Сложно припомнить, когда такое еще бывало на нашей сцене. Восхищенные зрители рукоплескали «Вокализу» Рахманинова, «Польке» из балета Шостаковича «Золотой век» и Вальсу из «Спящей красавицы» Чайковского.

Фестиваль русской музыки завершился, но работа псковской филармонии продолжается, а значит - впереди нас ждет множество интересных проектов: это и полюбившиеся многим горожанам концерты под открытым небом, и просветительские лекции, и программы для детей, и, конечно же, новые концерты Псковского губернаторского симфонического оркестра. #сюрпризыбудут

Елена Никитина