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Крымские чебуреки смогут приготовить псковичи в Детском парке 18 марта

Мультикультурный фестиваль «Крымская весна 2023» пройдёт в Пскове 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Мероприятие в честь Дня воссоединения Крыма с Россией пройдет на территории Детского парка с 12:00 до 17:00.

Как отметили организаторы, гостей праздника ждет яркая программа. Участники создадут арт-объект «Алые паруса» – куб 2х2 метра, на гранях которого будет нанесён эскиз рисунка по мотивам повести Александра Грина. Все желающие смогут принять участие в создании арт-объекта, взяв в руки кисти и разукрасив элемент.

На сцене покажут лучшие концертные номера конкурса «Студенческая весна 2022».

Также запланирован мастер-класс по приготовлению крымских чебуреков. Шеф-повар расскажет об их особенностях, и чем они отличаются от кавказских и азиатских.