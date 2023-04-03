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Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинки с выставки»

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинка с выставки», который состоится сегодня, 7 апреля, в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В программе прозвучит цикл фортепианных пьес русского композитора М.П. Мусоргского «Картинки с выставки», «Ночь на лысой горе», «Рассвет на Москве-реке», сюита для брасс-ансамбля «Хованщина».

В Псков приедут лучшие духовики Санкт-Петербурга – солисты Мариинского театра, заслуженного коллектива филармонии, Михайловского театра.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.

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