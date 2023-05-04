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Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдет в Пскове с 9 по 11 июня в северной части Кремля. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: Ольга Тимофеева / Telegram

В фестивале примут участие хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков» выступят Государственный академический хор имени Свешникова, хоровая капелла России имени Юрлова, камерный хор Академии хорового искусства имени Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.

«Вход на фестиваль свободный, будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед или стульчик», – отметила Ольга Тимофеева.

11 июня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон проведет божественную литургию при участии сводного хора. Вечером Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического северного русского народного хора.