Сцена / Фестивали

Дом народной певицы Ольги Сергеевой планируют выкупить к фестивалю «Знак русского»

Дом народной певицы Ольги Сергеевой планируют выкупить к фестивалю «Знак русского», который пройдёт в Усвятах и Церковище в начале июля. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К фестивалю надеемся выкупить дом Ольги Сергеевой, сейчас процесс находится на юридической стадии. Планируем там основать музей певицы. Также делаем Дом фольклора в Церковище. К концу лета должны завершить ремонтные работы», – рассказала Ольга Тимофеева.

Смотрите также Музей Ольги Сергеевой и фольклорный центр планируют создать в Усвятском районе

Напомним, известная фольклорная исполнительница Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года в деревне Перелазы Усвятского района в крестьянской семье. С детства работала с матерью на ферме, на разных полевых работах - там и слушала, как поют песни в поле женщины. Девочкой бегала к соседке слушать, как она поет, пока все песни ее не переняла. Ольга Сергеева трижды была в Ленинграде, где выступала в этнографических концертах Дома композиторов на ленинградском радио, а также записывалась на пластинках фирмы «Мелодия».

Песню Сергеевой «Кумушки», а также свадебный плач и имитацию скрипичного наигрыша «языком» Андрей Тарковский процитировал в своей картине «Ностальгия». Псковское телевидение сделало два документальных фильма о певице. В 2003 году студия Ленфильма выпустила художественную картину «Бабуся», для которой автор сценария и режиссер Л. А. Боброва отобрала несколько записей Сергеевой.

Ольга Сергеева умерла 8 декабря 2002 года на 81-ом году жизни. В 2004 году, в годовщину ее смерти, в Усвятах был устроен фольклорный фестиваль. С 2006 года фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой стал ежегодным.