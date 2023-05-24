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Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на фестивале «Моя еда»

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдет в парке «Строителей» в Пскове 27 мая. Псковичи и гости города познакомятся с традициями национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Одни из лучших шеф-поваров города Пскова соберутся в этот день на площадке, чтобы продемонстрировать свое мастерство и провести мастер-классы для каждого желающего.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Гости фестиваля узнают, как приготовить национальное татарское блюдо кыстыбай с картошкой. Попробуют популярные блюда еврейской кухни — форшмак и хумус, а также легенду армянской кухни долму и шашлык. Насладятся вкусом настоящих белорусских драников и колдунов, а также узнают рецепт холодника. Поймут, что такое настоящий дагестанский хинкал. И конечно, полакомятся фирменным сыром народа сету», – рассказали в дирекции.

Проект реализуется за счет средств регионального конкурса субсидий СО НКО.

Организаторы фестиваля ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция», ПРОМО «Равные возможности» при поддержке правительства Псковской области и комитета по культуре Псковской области.