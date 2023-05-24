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Шеф-повар ресторана «Покровский» Леонид Бердников примет участие в гастрофестивале «Моя еда»

Шеф-повар ресторана «Покровский» Леонид Бердников примет участие в гастрофестивале «Моя еда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

27 мая псковский шеф-повар Леонид Бердников приготовит в парке Строителей блюда еврейской кухни форшмак и хумус.

«Вот уже более 18 лет Леонид Бердников работает в лучших ресторанах, из них более 10 лет на должности шеф-повара. Он придерживается новаторских веяний, но при этом очень высоко чтит классическую рецептуру, ценит качество самого продукта и его чистый вкус», - рассказали организаторы.

Леонид Бердников повышал квалификацию шеф-повара в престижных российских и зарубежных учебных заведениях:

Swissam hospitality business school,

Tallinna Erateeninduskool (MTU Tetkool),

академия успешных поваров, «Современная кулинария XXI» Технологии Sous Vide, молекулярные текстуры, Foodpairing.

«Приходите 27 мая в парк Строителей и пробуйте вкуснейшие блюда от шеф-повара ресторана "Покровский"! Начало в 12:00», - уточнили в ТКД.

Проект реализуется за счет средств регионального конкурса субсидий СО НКО.