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Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

С 9 по 11 июня в Пскове пройдет Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского. Этому событию будет посвящен очередной онлайн-брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM», который состоится сегодня, 7 июня.

Почему такие мероприятия так важны в наши дни? Чем удивит фестиваль в этом году? Какие коллективы примут в нем участие? Что делать тем, кому не хватит билетов на хоровой фестиваль? Об этом и многом другом журналистам расскажет художественный руководитель и дирижер Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского диакон Александр Амерханов.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.