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Сцена / Фестивали

51 оттенок красно-белого: псковичей учат разбираться в тонкостях виноделия

24.06.2023 12:02|ПсковКомментариев: 0

Эногастроярмарка «Виноград» в Пскове выходит на пик и близится к завершению — у псковичей остается последняя возможность посетить мероприятие на выходных, 24 и 25 июня.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей в разгар пятницы отправился на фестиваль, чтобы на своем опыте убедиться в уникальности представленной на мероприятии продукции и разобраться, чем донские вина отличаются от кубанских.

 

Псковичи отправили на дегустацию на эногастроярмарке. Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Секреты гурманов

Пиар-директор эногастроярмарки «Виноград», журналист и «винный» блогер Юлия Макарова встречает гостей на площадке «Винология». Упоминание науки (по-гречески «наука» переводится как «логос») в названии интерактивной площадки не случайно. Здесь никого не учат выпивать, не пропагандируют нездоровый образ жизни. Здесь учат слышать самые разнообразные нотки в аромате вина и правильно распределять его во рту, чтобы ощутить полноту вкуса.

Вся территория «Винограда» поделена на 4 зоны — Кубань, Крым, Кавказ и Дон. Сделано это для разделения по географии производства. Хотя не все так очевидно. Например, на площадке «Дон» можно встретить вино… из Самарской области.

In vino veritas – истина в вине

«Это зона рискованного виноделия, и в Самаре у нас сейчас только одна винодельня», - рассказала Юлия Макарова. Вино в этих северных (относительно тех же Крыма и Тамани) широтах делают только белое. Виноград для красных сортов просто не успевает вызревать.

Самарское вино - игристое, сделанное «старым дедовским способом», когда дрожжи добавляют прямо в бутылку, объяснила Юлия Макарова и добавила: переживать не стоит, лицензия у предприятия есть.

Юлия Макарова провела экскурсию в мир вина для жителей и гостей города

Затем эксперт объяснила, как правильно дегустировать напиток, чтобы понять о нем всё и сразу. Итак, прилагаем пошаговый алгоритм:

1. Посмотреть вино на просвет. Его цвет должен быть ровным, без примесей.

2. Поболтать напиток в бокале (можно сделать настоящую большую воронку). Это поможет лучше раскрыть аромат, поднять все фруктовые, ягодные и древесные ноты.

3. Попробовать, равномерно распределить небольшую порцию по всей полости рта. Это необходимо, чтобы ощутить полный вкус всеми рецепторами (а не только понять, что алкоголь горчит, да и всё).

Игристые вины смогли продегустировать псковичи

Если все сделать правильно, то в одном вине можно почувствовать нотки яблок, в другом — соленость лежащего вблизи виноградников моря, а в третьем — терпкость переспелых ягод.

Рецепторы каждого человека уникальны, подчеркнула Юлия Макарова. Помимо того, что каждый человек сам по себе уникален, все мы едим разную еду и имеем различный гастрономический опыт.

Поэтому ощущать совершенно разный вкус одного и того же продукта — совершенно нормально.

Феномен «мокрой тряпки»

Неподалеку от «Дона» развернулась еще одна крупная зона - «Кубань». Она известна виноградниками, растянувшимися от Геленджика до Таманского полуострова.

Интересно, что винодельня «Шато де Талю» получила свое название благодаря сочетанию имен ее владелиц — матери и дочери Тани и Любы. У них истинные французские виноделы производят настоящие французские вина.

В тонкостях вина нужно уметь разбираться

Один из видов вина этого производства способен передать невероятно тонкие нотки «пи пи де ша». Это особое выражение специалистов во Франции, которые способны различить в аромате вина то, что называется «котик сделал пи-пи под кустом крыжовника». Но людям, далеким от различения особо тонких материй, аромат напитка, скорее всего, будет напоминать аромат сена.

«Правду говорят, что хорошее вино почему-то всегда пахнет мокрой тряпкой», - поделился наблюдением участник дегустации.

Вино нужно уметь употреблять

На это Юлия Макарова заметила, что аромат вина действительно может быть самым разнообразным и напоминать запах гравия, асфальта, грибов, томатной ботвы… Но если пахнет конкретно «мокрой тряпкой», нужно быть осторожным — возможно, напиток вступил в реакцию с пробкой, и для питья уже непригоден.

51 пуф

Настоящей легендой фестиваля стало вино, появившееся благодаря ярмарке прошлого года. Изготовило его предприятие «Шато Тамань», расположенное на Таманском полуострове.

Эногастроярмарка продолжается в Пскове

Вино появилось благодаря несознательным псковичам, которые сначала украли 51 пуф с ярмарки в прошлом году, а под конец фестиваля вернули 48 мягких сидений на место.

Это розовое вино, сделанное по «белой технологии» производства, когда из винограда выжимают сок, и косточки сразу выбрасывают, не давая соку настояться на них (как в случае с красным).

Затопленная крепость

Завершали дегустацию «цемлянские вина». Их производят в Ростовской области из специального сорта цимлянского винограда. Он получил свое название благодаря водохранилищу, на дне которого покоятся остатки древней крепости Саркел, память о которой живет в местных жителях до сих пор.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Чтобы узнать, с каким горячим лучше сочетать вино, нужно ориентироваться по его цвету, соотнося с цветом продукта. К красному мясу (стейку, шашлыку, баранине) подают красное вино. К белой рыбе — белое. К лососю или креветкам — розовое.

Кстати, одним из мероприятий, которое псковичи и гости города могли посетить в жаркий пятничный полдень, стала «винная медитация», гости которой смогли сначала помедитировать, а после продегустировать напитки.

Погружение в мир гармонии и счастья

«Мы медитируем, чтобы почувствовать свое единение с телом, расслабиться, убрать лишние заботы и настроить свои рецепторы. Такая практика длится около 40 минут», - уточнила Юлия Макарова.

Медитация позволяет настраиваться и уметь слышать свое тело

А вокруг площадки с медитирующими людьми разворачивалась жизнь эногастроярмарки — продавались сувениры (от украшений в стилистике хенд-мейд до плюшевых снетков), жарили шашлык и торговали ресторанной продукцией, крутили мультики (где детям объясняли, что «любовь — это сложное чувство из разных компонентов») и слушали музыку. Псков готовился дать финальный аккорд эногастроярмарки.

Василиса Самсонова

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Теги: #псков #ярмарка #виноград
Источник: Псковская Лента Новостей
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