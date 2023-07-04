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Кинофестиваль «Западные ворота» открывает свои двери в Пскове

IV международный кинофестиваль «Западные ворота» открывает свои двери в Пскове сегодня, 7 июля. В течение трех дней зрители смогут окунуться в мир кино, отключиться от реальности и погрузиться в мир героя или героев фильма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа кинофестиваля на 7 июля:

Кинотеатр «Silver Cinema», зал №1

11:00 Специальный показ, «Алые паруса» 12+, 88 минут. Режиссер Александр Птушко.

12:45 Программа «Хранители памяти», «Женщины и дороги», 12+, 109 минут. Режиссеры Анна Каменева, Кристина Кретова. Фильм представляют режиссеры.

«Симоновы и Трошкины: двойной портрет в интерьере эпохи», 12+. Режиссер Галина Евтушенко, 53 минуты.

15:00 Специальный показ, «Я хочу! Я буду!», 16+, 90 минут. Режиссер Павел Воронин. Фильм представляет режиссер.

19:00 Конкурсная программа. «Продается дом», 16+, 82 минуты (Киргизия). Режиссер Таалайбек Кулмендеев.

21:10 Конкурсная программа. «Братья», 18+, 100 минут (Казахстан). Режиссер Дархан Тулегенов.

Кинотеатр «Silver Cinema», зал №4

11:00 Программа «Псков на экране». «Иван Великий», 12+, 99 минут. Реж.иссер Гавриил Егиазаров.

13:00 Программа «Псков на экране». «Пришел солдат с фронта», 12+, 86 минут. Режиссер Николай Губенко.

14:45 Программа «Панорама». «Дневник поэта», 16+, 91 минут. Режиссер Булат Юсупов.

16:30 Программа «Псков на экране». «Механическая сюита», 16+, 97 минут. Режиссер Дмитрий Месхиев.

18:30 Программа «Кинохиты Южной Кореи». «Трудный день», 16+, 111 минут. Режиссер Ким Со-хун.

Кинотеатр «Смена»

11:00 Программа «До 16 и старше». «Папы против мам», 12+, 95 минут. Режиссер Максим Малинин.

12:50 Программа «До 16 и старше». «Иван Царевич и серый волк», 12+, 78 минут. Режиссер Константин Феоктистов.

14:45 Программа «Киноклуб». «Плотник», 16+, 108 минут. Режиссер Авдотья Смирнова.

17:00 Конкурсная программа. «Фортуна», 16+, 115 минут (Таджикистан). Режиссер Мухиддин Музаффар.

19:00 Программа «Кинохиты Южной Кореи». «Всегда», 16+, 106 минут. Режиссер Сон Иль-гон.

21:30 Специальный сеанс в честь Анны Каменковой. «Ты есть» 16+, 100 минут. Режиссер Владимир Макеранец.

Креативное пространство Loft

13:00 Конкурсная программа короткого метра. Сеанс №1, 16+, 120 минут.

16:45 Программа «Панорама». «Пувырга», 16+, 35 минут, режиссер Влад Петров, «Калачакра», 22 минуты, режиссер Ая-Ганга Улзытуева, «Чёрный камень», 18 минут, режиссер Виталий Петров, «Солаан», 5 минут, режиссер Виталий Петров.

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

17:30 Сбор гостей

18:00 Церемония открытия (Вход по приглашениям). Фильм открытия «Я делаю шаг», 16+, 115 минут. Режиссер Ольга Акатьева.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

15:00 Открытие выставки художника Татьяны Стрежбецкой «В кадре и за кадром».

16:00 Презентация книги «Легенды Ленфильма». Автор: журналист Артемий Аграфенин.

Кинопоказы в рамках кинофестиваля также пройдут в районах Псковской области – в Порхове, Опочке, Невеле.

Расписание киносеансов можно увидеть на сайте.

Вход на кинопоказы – свободный. Вход на открытие и закрытие по пригласительным билетам.

За три дня, 7-9 июля, организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Организаторы кинофестиваля: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив».