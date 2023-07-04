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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о кинофестивале «Западные ворота»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его тема: новые «Западные ворота» — что такое международное кино сегодня?

Гости студии — генеральный продюсер IV международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, режиссер фильма-открытия фестиваля «Я делаю шаг» Ольга Акатьева, российский актер, исполнитель главной роли в картине Сергей Новосад, российская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме Анастасия Талызина.

IV международный кинофестиваль «Западные ворота» открывает свои двери сегодня, 7 июля. Как проводится отбор фильмов-участников? Как сохранить формат международного фестиваля и не потерять в качестве картин? Развитие отечественной киноиндустрии за последние пару лет — видно ли это в программе фестиваля? Какова конкуренция актеров в условиях нового времени? Каковы зрительские вкусы и предпочтения? Об этом с гостями поговорит ведущая эфира Дина Дабришюте.