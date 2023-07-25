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Рекордное количество ухи варят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Фестиваль «Наше море» проходит в Гдовском районе на берегу Чудского озера с 4 по 6 августа. Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Утро второго дня фестиваля "Наше море"! Варится уха-рекордсмен. Ждем сегодня на празднике. Гдов, берег Чудского озера!» - написали организаторы фестиваля.

Ранее огромный металлический чан, специально созданный для приготовления ухи, прибыл на берег Чудского озера. Самую большую уху в мире варят на 4 тысячи литров.