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Фестиваль «Русское лето» проходит в Пскове. ФОТО

Масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в Пскове 12 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене под открытым небом выступят звезды российского рока – группы «Пилот», «Анимация», «Собор», пройдут спортивные и развлекательные мероприятия.

Хедлайнерами фестиваля выступают группы «Пилот», «Анимация» и «Собор». Петербургский коллектив «Пилот» исполнит любимые хиты и представит свои новинки. Группа «Анимация» - рок-коллектив порадует слушателей своими лучшими и самыми популярными песнями, как, например, хит «Родина». Еще один хедлайнер – поп-группа «Собор», музыкальный коллектив из Луганской Народной Республики. В этом году публика также услышит любимые песни земляков: групп «Постоянные» и «V.V. and BanD».

Завершит событие официальный гимн фестиваля. Вход свободный.