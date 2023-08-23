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Сцена / Фестивали

Фестиваль Crescendo проходит в Пскове

25.08.2023 07:54|ПсковКомментариев: 0

Музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов проходит  в Пскове 25 и 26 августа.

25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, внуком великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс Даниилом Коганом, певицей Альбиной Тонких, обладательницей первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатериной Мочаловой – на одну сцену поднимется 18-летний пианист Сергей Давыдченко, лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2023), конкурсов «Щелкунчик», «Синяя птица», концертирующий в Германии, Мексике и городах России.

26 августа в 17:00 в Зеленом театре пройдет на концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Александр Рублев (труба), Дмитрий Мелькумов (гобой) и Софья Тюрина (саксофон).

Вход осуществляется по пригласительным билетам.

Фестиваль был создан в 2005 году. Примечательно, что идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Впервые в Пскове Crescendo прошло в 2009 году. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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