Фестиваль «Михайловский бастион» завершился в Пскове исполнением марша «Прощание славянки»

Ярким завершением фестиваля «Михайловский бастион» стало исполнение сводным оркестром марша «Прощание славянки», когда зрители встали и аплодисментами приветствовали музыкантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области
На стадион вышли:
Дирижировал сводным оркестром художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации генерал-майор Тимофей Маякин.
К сводному военному оркестру присоединился Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Пскова –Александра Роора.